Julián Álvarez volvió a marcar para el Atlético de Madrid, pero su gol solo alcanzó para empatar 1 a 1 ante el Arsenal en la semifinal de ida de la Champions League.
Julián Álvarez marcó, pero Atlético de Madrid no pudo con Arsenal en la la semi de ida de la Champions League
Julián Álvarez volvió a marcar un gol para el Atlético de Madrid, pero solo alcanzó para empatar ante Arsenal en la semifinal de ida de la Champions League.
En la capital española, donde estuvo presente el Rey Felipe y hubo algunos disturbios antes del partido, el marcador solo se movió desde el punto del penal ya que el sueco Viktor Gyokeres abrió el marcador a los 46' del primer tiempo y Julián Álvarez igualó a los 57'.
Luego, y pese a que los locales tuvieron varias situaciones claras de gol, el marcador no se modificó hasta el pitazo final.
Julián, quien salió dolorido antes del cierre, y Giuliano Simeone fueron los únicos argentinos que fueron titulares en el conjunto dirigido por el Cholo Simeone, mientras que Nahuel Molina ingresó en los últimos minutos y tanto Juan Musso como Thiago Almada estuvieron en el banco de suplentes.
La revancha entre los Colchoneros y el actual líder de la Premier League será el próximo martes 5 de mayo, en Londres.
Julián Álvarez superó a Messi y al Kun Agüero
Con el gol de este miércoles ante Arsenal, Julián Álvarez llegó a 25 goles en la Champions League y superó a Messi y Agüero ya que solo necesito 41 encuentros para alcanzar esa cifra, mientras que Messi los hizo en 42 partidos y el Kun en 48.
Las semifinales de la Champions League
El ganador entre Atlético de Madrid y Arsenal jugará la final de la Champions League el próximo 30 de mayo, en Budapest.
Su rival se definirá el miércoles 6 de mayo en Múnich cuando el Bayern y el PSG jueguen el partido de vuelta después del 5 a 4 de la ida, a favor de los galos.