Julián Álvarez marcó, pero Atlético de Madrid no pudo con Arsenal en la la semi de ida de la Champions League

Luego, y pese a que los locales tuvieron varias situaciones claras de gol, el marcador no se modificó hasta el pitazo final.

Julián, quien salió dolorido antes del cierre, y Giuliano Simeone fueron los únicos argentinos que fueron titulares en el conjunto dirigido por el Cholo Simeone, mientras que Nahuel Molina ingresó en los últimos minutos y tanto Juan Musso como Thiago Almada estuvieron en el banco de suplentes.

La revancha entre los Colchoneros y el actual líder de la Premier League será el próximo martes 5 de mayo, en Londres.

Julián Álvarez superó a Messi y al Kun Agüero

Con el gol de este miércoles ante Arsenal, Julián Álvarez llegó a 25 goles en la Champions League y superó a Messi y Agüero ya que solo necesito 41 encuentros para alcanzar esa cifra, mientras que Messi los hizo en 42 partidos y el Kun en 48.

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Las semifinales de la Champions League

El ganador entre Atlético de Madrid y Arsenal jugará la final de la Champions League el próximo 30 de mayo, en Budapest.

Su rival se definirá el miércoles 6 de mayo en Múnich cuando el Bayern y el PSG jueguen el partido de vuelta después del 5 a 4 de la ida, a favor de los galos.