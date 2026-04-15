Bayern Múnich eliminó al Real Madrid de la Champions League tras imponerse en un partidazo

En Múnich, el primer tiempo fue apasionante porque el turco Arda Guler abrió el marcador al minuto, Aleksandar Pavlovic empató a los 6', Guler volvió a poner arriba a la visita a los 29' de tiro libre, el inglés Harry Kane volvió a igualar a los 38' y a los 42' el francés Kylian Mbappé estableció el 3 a 2 parcial que puso la serie igualada 4 a 4.

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En la segunda parte el Bayern tuvo más protagonismo y el Real estuvo atento a lastimar de contragolpe, y aunque los dos equipos tuvieron oportunidades para romper la paridad y en el cierre, cuando el Madrid se quedó con diez por la expulsión del francés Camavinga, el colombiano Luis Díaz marcó el 3 a 3 y el francés Michael Olise sentenció la victoria 4 a 3 y la clasificación de los bávaros pese a que Franco Mastantuono ingresó en el tiempo de descuento.