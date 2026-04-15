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Bayern Múnich eliminó al Real Madrid de la Champions League tras imponerse en un partidazo

Bayern Múnich eliminó al Real Madrid tras ganar un partidazo de vuelta y avanzó a semifinales de la Champions League donde será rival del PSG.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Díaz hizo el tercero del Bayern.

Díaz hizo el tercero del Bayern.

Bayern Múnich eliminó al Real Madrid tras ganarle 4 a 3 en un partidazo de vuelta y avanzó a semifinales de la Champions League donde será rival del PSG.

En Múnich, el primer tiempo fue apasionante porque el turco Arda Guler abrió el marcador al minuto, Aleksandar Pavlovic empató a los 6', Guler volvió a poner arriba a la visita a los 29' de tiro libre, el inglés Harry Kane volvió a igualar a los 38' y a los 42' el francés Kylian Mbappé estableció el 3 a 2 parcial que puso la serie igualada 4 a 4.

bayern

En la segunda parte el Bayern tuvo más protagonismo y el Real estuvo atento a lastimar de contragolpe, y aunque los dos equipos tuvieron oportunidades para romper la paridad y en el cierre, cuando el Madrid se quedó con diez por la expulsión del francés Camavinga, el colombiano Luis Díaz marcó el 3 a 3 y el francés Michael Olise sentenció la victoria 4 a 3 y la clasificación de los bávaros pese a que Franco Mastantuono ingresó en el tiempo de descuento.

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En Londres, tras el 1 a 0 de la ida, Arsenal empató sin goles con el Sporting de Lisboa y se clasificó con lo justo a semifinales.

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Las semifinales de la Champions League

Las semifinales de la Champions League se jugarán los días 28 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo.

En los partidos de ida, PSG, defensor del título, recibirá al Bayern Múnich y Atlético de Madrid será local frente a Arsenal.

La final será el 30 de mayo en Budapest, Hungría.

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