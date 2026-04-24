La severa sanción de la UEFA contra Gianluca Prestianni tras el incidente con Vinicius en la Champions

La sanción contra el ex futbolista de Vélez es por 6 fechas, con 3 en suspenso, y según trascendió es por "insultos homofóbicos" y no por racismo, como se había planteado en un principio.

En este sentido vale recordar que Prestianni, en su defensa, dijo que no había llamado "mono" a Vinicius pero sí "maricón".

El fallo de la UEFA contra Gianluca Prestianni

De los 6 encuentros de suspensión el que fuera integrante de la Selección argentina en el último Mundial Sub 20 sólo deberá cumplir 3 y los otros 3 estarán en suspenso durante un período de prueba de dos años.

Vinicius, delantero del Real Madrid, indicó que Prestianni lo había insultado racialmente durante el partido de ida de los playoffs de la Champions League el 20 de febrero pasado, lo que llevó a la UEFA a abrir un expediente disciplinario sobre posible conducta discriminatoria.

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Prestianni negó las acusaciones en redes sociales y en su descargo oficial, pero deberá cumplir la sanción en 2 partidos de la UEFA (ya cumplió uno), lo que incluiría Champions League, Europa League o Conference League, pero no a las competiciones de Liga.

La UEFA dice que ha hecho una solicitud a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, para extender la sanción, pero del lado de Prestianni habrá una apelación en este sentido.