Arruabarrena le bajó el pulgar y liberó un cupo extranjero en Boca: ¿se acerca un delantero colombiano?

El flamante entrenador ya empezó a tomar decisiones sobre los futbolistas que no encajarán en su esquema para la próxima temporada, lo que derivó en las primeras desvinculaciones. En este contexto de reestructuración, la institución avanza con la salida de distintos jugadores con el objetivo de acomodar sus finanzas y reorganizar el equipo.

Uno de los casos más resonante es el de Ander Herrera, a quien la comisión directiva le notificó que no será tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico. Las autoridades y el jugador acordaron una interrupción del contrato en términos cordiales, un acuerdo institucional clave que le permite a la entidad achicar su masa salarial y liberar un valioso cupo de extranjero.

ander herrera, boca El español deja Boca cuando aún le quedaban seis meses de contrato.

Desde su arribo a principios de 2025 desde el Athletic de Bilbao el mediocampista no logró la regularidad física requerida por las altas exigencias del calendario; en total, sumó 30 participaciones oficiales con un tanto frente a Barcelona de Ecuador.

sebastian-villa-independiente-rivadavia Boca inició diálogo con Independiente Rivadavia para contar con los servicios de Sebastián Villa. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Arruabarrena liberó un cupo extranjero: ¿se acerca un delantero colombiano?

Con la salida de Ander Herrera y la nacionalización del paraguayo Adam Bareiro Boca tiene dos cupos extranjeros liberados, lo que le abre la puerta a la llegada de Sebastián Villa. El delantero colombiano coquetea con la posibilidad de regresar al Xeneize mientras que desde Independiente Rivadavia entienden que "no hay que cortarle la carrera al jugador".

Así lo manifestó Daniel Vila, presidente de la Lepra, quien aclaró que el delantero colombiano "tiene un valor que ronda los 10 millones de dólares". Por lo tanto, si Juan Román Riquelme pretende hacerse con sus servicios, deberá desembolsar esa cifra o sentarse a negociar las condiciones de una eventual transferencia.

Además, el dirigente de Independiente Rivadavia expresó: "Si él tiene el deseo de irse y si Boca tiene la posibilidad de pagar lo que Villa vale, no hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir las puertas para que así lo haga".