NBA: los New York Knicks protagonizaron una histórica remontada sobre San Antonio Spurs en el juego 4 de las Finales

wembanyana

En el segundo bloque del partido, los comandados por Mitch Johnson incrementaron exponencialmente la diferencia que habían obtenido en el arranque. Dylan Harper (21 tantos) fue otro de los puntos fuertes junto a Stephon Castle debido a su buen porcentaje de acierto en sus tiros.

San Antonio en este cuarto consiguió diferenciarse por 29 puntos del local, la máxima distancia en estas finales que tuvieron en su contra los Knicks. Además, rompieron un récord histórico: convirtieron 14 triples en la primera mitad, la mayor cantidad encestada desde la línea de 3 en una primera parte en la historia de las Finales NBA. La visita texana se retiró al descanso largo con una victoria parcial de 49-76.

Una temprana falta flagrante al inicio de la segunda mitad para la figura de San Antonio, Wembanyama, limitó su juego para no volver a recibir otra penalización. New York Knicks se despertó en el tercer cuarto y logró recortar la diferencia a menos de la mitad. Los dirigidos por Mike Brown consiguieron cerrar un excelente tercer período por 75-90.

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Los New York Knicks perseveraron en la remontada y lograron la recuperación más grande en la historia de las Finales de la NBA: esas 29 unidades a favor que había conseguido San Antonio en la primera parte desaparecieron en el último cuarto cuando, a falta de un minuto y medio para que terminara el partido, el equipo liderado por Jalen Brunson dio vuelta el marcador.

OG Anunoby (33 puntos) encestó el último tiro del local para obtener la tercera victoria de los Knicks en la serie y ponerse match point de ser campeones en la NBA tras 53 años sin levantar el Larry O'Brien. New York, que solo estuvo ganando durante el 2% del encuentro, se llevó el triunfo por 107-106.

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El historial de las Finales NBA dice que cuando un equipo lidera la serie por 3-1, se consagra campeón. En los casi 80 años de la liga norteamericana, esta situación se repitió 38 veces, de las cuales en 37 ocasiones la franquicia que ganaba se consagró campeón. La única oportunidad en la que el conjunto que perdía dio vuelta la historia en un séptimo partido fue en la temporada 2016, cuando los Cleveland Cavaliers de LeBron James levantaron el trofeo tras remontar el 3-1 y ganar 4-3.

Cómo siguen las Finales de la NBA luego de la victoria de los Knicks sobre San Antonio Spurs

Las Finales de la NBA mantienen el clásico formato de 2-2-1-1-1 con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda Latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.

Juego 1: San Antonio Spurs 95-105 New York Knicks

Juego 2: San Antonio Spurs 104-105 New York Knicks.

Juego 3: New York Knicks 111-115 San Antonio Spurs.

Juego 4: New York Knicks 107-106 San Antonio Spurs.

Juego 5: Sábado 13 de junio, a las 21:30, en San Antonio.

Juego 6: Martes 16 de junio, a las 21:30, en Nueva York. (De ser necesario)

Juego 7: Viernes 19 de junio, a las 21:30, en San Antonio. (De ser necesario)