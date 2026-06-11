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Campeón dentro y fuera de la pista

Lewis Hamilton pateó el tablero en la previa del GP de Barcelona y sorprendió a los fanáticos de Ferrari

En Mónaco Lewis Hamilton estuvo en el centro de la escena tras mostrarse con Kim Kardashian y en Barcelona repitió el protagonismo por un curioso detalle

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lewis Hamilton marca tendencia en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton marca tendencia en la Fórmula 1.

La antesala de una nueva jornada de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona- Catalunya no solo está concentrada en la preparación de los monoplazas. En las últimas horas, las miradas del público y de la prensa especializada se desviaron momentáneamente hacia el sector de boxes debido a una sorpresiva renovación estética exhibida por Lewis Hamilton.

El británico demuestra semana tras semana que no es solo una leyenda consagrada de la Fórmula 1, sino también una figura capaz de marcar tendencia. Luego de acaparar la atención en la fecha anterior del campeonato al mostrarse muy cariñoso con Kim Kardashian, disputada en Mónaco, el piloto de Ferrari volvió a convertirse en el centro de todos los comentarios.

Lewis Hamilton sorprendió a los fanáticos de Ferrari

Bajo el lema "Un nuevo look para Barcelona", la escuadra italiana capturó al siete veces campeón mundial caminando por el paddock vistiendo la indumentaria oficial del equipo pero con su cabello afro totalmente suelto, dejando de lado sus características trenzas y su habitual preferencia por lucir prendas de diseñadores independientes antes de subirse al vehículo.

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El material audiovisual sumó miles de interacciones en pocos minutos y dividió las opiniones de los fanáticos de la disciplina. Mientras una parte de los seguidores celebró la naturalidad elegida por el corredor, otros usuarios expresaron con humor su preocupación por el aspecto técnico, bromeando con que el volumen de su pelo no resultaba aerodinámico y que podría costarle dos décimas de segundo por sector dentro de la pista.

Lewis Hamilton - Nuevo look
El estilo y la elegancia de Lewis Hamilton.

El estilo y la elegancia de Lewis Hamilton.

Por otra parte, ciertos mensajes compartidos en la publicación de la escudería de Maranello salieron en defensa del británico resaltando su clase, confianza y desfachatez, señalando además que el catalogado como "GOAT" (el mejor de todos los tiempos) se encuentra de regreso. Asimismo, algunas voces dentro del sector de boxes deslizaron que esta modificación de imagen podría ser simplemente una transición capilar previa a la adopción de un nuevo peinado.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton se mostr&oacute; con sus trenzas desarmadas.

Lewis Hamilton se mostró con sus trenzas desarmadas.

Cronograma del GP de Barcelona con Lewis Hamilton como protagonista

  • Viernes 12 de junio:
    • Práctica libre 1: 8.30.
    • Práctica libre 2: 12.
  • Sábado 13 de junio:
    • Práctica libre 3: 07.30.
    • Clasificación: 11.
  • Domingo 14 de junio:
    • Carrera: 10.
Lewis Hamilton - Ferrari
Lewis Hamilton viene de salir segundo en el GP de M&oacute;naco.

Lewis Hamilton viene de salir segundo en el GP de Mónaco.

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de las señales de Fox Sports y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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