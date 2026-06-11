Lewis Hamilton pateó el tablero en la previa del GP de Barcelona y sorprendió a los fanáticos de Ferrari

Embed A new look for Barcelona! pic.twitter.com/HnAUkerqey — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 11, 2026

El material audiovisual sumó miles de interacciones en pocos minutos y dividió las opiniones de los fanáticos de la disciplina. Mientras una parte de los seguidores celebró la naturalidad elegida por el corredor, otros usuarios expresaron con humor su preocupación por el aspecto técnico, bromeando con que el volumen de su pelo no resultaba aerodinámico y que podría costarle dos décimas de segundo por sector dentro de la pista.

Lewis Hamilton - Nuevo look El estilo y la elegancia de Lewis Hamilton.

Por otra parte, ciertos mensajes compartidos en la publicación de la escudería de Maranello salieron en defensa del británico resaltando su clase, confianza y desfachatez, señalando además que el catalogado como "GOAT" (el mejor de todos los tiempos) se encuentra de regreso. Asimismo, algunas voces dentro del sector de boxes deslizaron que esta modificación de imagen podría ser simplemente una transición capilar previa a la adopción de un nuevo peinado.

Lewis Hamilton Lewis Hamilton se mostró con sus trenzas desarmadas.

Cronograma del GP de Barcelona con Lewis Hamilton como protagonista

Viernes 12 de junio: Práctica libre 1: 8.30. Práctica libre 2: 12.

Sábado 13 de junio: Práctica libre 3: 07.30. Clasificación: 11.

Domingo 14 de junio: Carrera: 10.



Lewis Hamilton - Ferrari Lewis Hamilton viene de salir segundo en el GP de Mónaco.

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de las señales de Fox Sports y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.