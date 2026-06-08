Lewis Hamilton y Kim Kardashian a los besos en el GP de Mónaco

Lewis Hamilton (1) Lewis Hamilton se mostró junto a Kim Kardashian.

El festejo en el podio y las declaraciones de Lewis Hamilton

Desde las gradas y el paddock del Principado la empresaria siguió atentamente cada alternativa de la carrera acompañada por su hermana Khloe Kardashian. Tras la finalización de la prueba, durante la clásica ceremonia de premiación, el siete veces campeón del mundo decidió dedicarle un romántico y llamativo gesto visual a la celebridad estadounidense.

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Posteriormente, al ser consultado sobre la presencia de su pareja en el circuito, Hamilton no ocultó su felicidad y se encargó de destacar el valor del acompañamiento cotidiano que recibe por parte de la modelo: "Es increíble tenerla este fin de semana y contar con su apoyo. Tener buenas personas alrededor es fundamental, y ella lo hace por mí cada día".

El gran desenlace público de la pareja se concretó una vez concluidos los protocolos formales de la premiación, instante en el que ambos se fundieron en un cálido abrazo y un beso frente a la multitud presente. Durante las celebraciones, se vivió un momento descontracturado cuando Kardashian intentó esquivar la tradicional e intensa lluvia de champagne arrojada por los pilotos, aunque instantes después se acercó nuevamente al corredor para felicitarlo por alcanzar su tercer podio de la presente temporada.

Lewis Hamilton (2) Lewis Hamilton quedó segundo en el GP de Mónaco.

Los antecedentes entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian

Los rumores sobre un posible romance entre ambos se habían iniciado a comienzos del corriente año 2026. Si bien mantenían una amistad desde hace varias temporadas, las especulaciones se incrementaron luego de que compartieran diversos viajes conjuntos a destinos como París, Japón y la localidad de Estelle Manor en Inglaterra, sumado a su asistencia al último Super Bowl.

A pesar del clima festivo y romántico, la estadía de la empresaria en el Principado no estuvo completamente exenta de controversia debido a su particular comportamiento durante la antesala de la carrera. Kardashian generó malestar entre ciertos sectores al negarse a responder preguntas de la prensa en la grilla de largada, llegando incluso a ignorar a la exfigura de la Fórmula 1, Martin Brundle, en una secuencia donde intervino su equipo de seguridad.

Embed Martin: Kim, Martin Brundle, Sky F1. How, how are you today? [...] Are you enjoying F1?



Kim: ⁉️❓️❔️



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Superado este episodio, el piloto de Ferrari reconoció la presión que atraviesa por no haber obtenido victorias desde su incorporación a la escudería italiana el año pasado, aunque remarcó sentirse motivado y agradecido con la energía positiva aportada por su entorno. La expectativa de los medios de comunicación y del público se traslada ahora hacia la próxima fecha del calendario oficial en Barcelona, donde se espera que continúe la intensa atención sobre la pareja.