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Amor en la Fórmula 1

Lewis Hamilton y Kim Kardashian a los besos en el GP de Mónaco

Gestos de afecto, declaraciones de apoyo y gran impacto mediático en el paddock con el romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lewis Hamilton estuvo acompañado por Kim Kardashian.

Lewis Hamilton estuvo acompañado por Kim Kardashian.

El Gran Premio de Mónaco trascendió las fronteras de lo estrictamente deportivo para convertirse en el escenario de una de las relaciones amorosas más mediáticas del año. El corredor británico Lewis Hamilton y la reconocida empresaria de la moda Kim Kardashian se mostraron públicamente juntos captando la atención de toda la prensa internacional.

El piloto de 41 años logró quedarse con el segundo puesto de la competencia en el emblemático circuito urbano, ubicándose por detrás de Kimi Antonelli.

Más allá de su sólido rendimiento en la pista, el foco de la jornada estuvo centrado en las repetidas muestras de cariño y la complicidad que ambos mantuvieron a lo largo de todo el fin de semana.

Lewis Hamilton (1)
Lewis Hamilton se mostró junto a Kim Kardashian.

Lewis Hamilton se mostró junto a Kim Kardashian.

El festejo en el podio y las declaraciones de Lewis Hamilton

Desde las gradas y el paddock del Principado la empresaria siguió atentamente cada alternativa de la carrera acompañada por su hermana Khloe Kardashian. Tras la finalización de la prueba, durante la clásica ceremonia de premiación, el siete veces campeón del mundo decidió dedicarle un romántico y llamativo gesto visual a la celebridad estadounidense.

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Posteriormente, al ser consultado sobre la presencia de su pareja en el circuito, Hamilton no ocultó su felicidad y se encargó de destacar el valor del acompañamiento cotidiano que recibe por parte de la modelo: "Es increíble tenerla este fin de semana y contar con su apoyo. Tener buenas personas alrededor es fundamental, y ella lo hace por mí cada día".

El gran desenlace público de la pareja se concretó una vez concluidos los protocolos formales de la premiación, instante en el que ambos se fundieron en un cálido abrazo y un beso frente a la multitud presente. Durante las celebraciones, se vivió un momento descontracturado cuando Kardashian intentó esquivar la tradicional e intensa lluvia de champagne arrojada por los pilotos, aunque instantes después se acercó nuevamente al corredor para felicitarlo por alcanzar su tercer podio de la presente temporada.

Lewis Hamilton (2)
Lewis Hamilton quedó segundo en el GP de Mónaco.

Lewis Hamilton quedó segundo en el GP de Mónaco.

Los antecedentes entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian

Los rumores sobre un posible romance entre ambos se habían iniciado a comienzos del corriente año 2026. Si bien mantenían una amistad desde hace varias temporadas, las especulaciones se incrementaron luego de que compartieran diversos viajes conjuntos a destinos como París, Japón y la localidad de Estelle Manor en Inglaterra, sumado a su asistencia al último Super Bowl.

A pesar del clima festivo y romántico, la estadía de la empresaria en el Principado no estuvo completamente exenta de controversia debido a su particular comportamiento durante la antesala de la carrera. Kardashian generó malestar entre ciertos sectores al negarse a responder preguntas de la prensa en la grilla de largada, llegando incluso a ignorar a la exfigura de la Fórmula 1, Martin Brundle, en una secuencia donde intervino su equipo de seguridad.

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Superado este episodio, el piloto de Ferrari reconoció la presión que atraviesa por no haber obtenido victorias desde su incorporación a la escudería italiana el año pasado, aunque remarcó sentirse motivado y agradecido con la energía positiva aportada por su entorno. La expectativa de los medios de comunicación y del público se traslada ahora hacia la próxima fecha del calendario oficial en Barcelona, donde se espera que continúe la intensa atención sobre la pareja.

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