Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

El Gran Premio de Mónaco: entre abandonos y banderas rojas y amarillas

La carrera comenzó con la baja de un candidato, ya que al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien largaba en la segunda posición y representaba una gran amenaza para Antonelli, se le quedó el monoplaza y cayó a la última posición, por lo que le pidieron que retirara el auto para evitar mayores problemas de cara a las próximas fechas del campeonato.

Por esta razón Franco Colapinto pudo escalar a la decimotercera posición, la cual mantuvo durante gran parte de la carrera, pero la estrategia de Williams de generar un tapón afectó seriamente sus posibilidades de sumar puntos.

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After a frantic finish, the Top is in #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Todo se terminó de venir abajo para el argentino luego de su parada a cambiar neumáticos, ya que sufrió una penalización de cinco segundos por superar el límite de velocidad en la calle de boxes. Además, en el último relanzamiento quedó involucrado en un choque múltiple y cayó al último lugar entre los 15 pilotos que seguían en pista.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli dominó de principio a fin y demostró por qué es el gran candidato a quedarse con el título, lo que le permitiría además ser el campeón más joven en la historia de la categoría.

El italiano además se vio ampliamente beneficiado por la desastrosa carrera de su compañero de equipo, el británico George Russell, que terminó decimotercero, no sumó puntos y además fue desplazado por Hamilton de la segunda posición en el campeonato.

Con este resultado, Antonelli llegó a los 156 puntos y le saca 66 unidades a Hamilton y 68 a Russell, que son sus más inmediatos perseguidores.

Otro piloto que tuvo una destacada actuación fue el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, quien cruzó la bandera a cuadros en el tercer lugar pero cayó a la séptima posición por una penalización.

Además, el mexicano Sergio Checo Pérez tuvo una grandísima performance para finalizar décimo y así sumar los primeros puntos para la escudería Cadillac.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el Gran Premio de Barcelona.