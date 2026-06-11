Ni limón, ni eucalipto: esto es lo que necesitas para hacer un ambientador casero para el hogar

decoracion del hogar Es fundamental ventilar los ambientes del hogar para que el aire se mantenga agradable.

Por otro lado, se recomienda limpiar regularmente alfombras, cortinas y tapizados, ya que estos tejidos suelen absorber olores.

Ingredientes

500 ml de agua.

Dos ramas de canela .

. Una cucharada de extracto de vainilla.

Un puñado de clavos de olor.

Una cucharada de alcohol etílico o vodka (opcional, para prolongar la duración del aroma).

Un recipiente con pulverizador.

La canela y vainilla es una combinación perfecta para aromatizar el hogar. Los dos ingredientes desprenden una fragancia dulce y acogedora capaz de permanecer durante horas. Además, este ambientador casero es económico, fácil de preparar y no requiere productos químicos agresivos.

El primer paso consiste en colocar el agua en una olla y llevarla a fuego medio. Cuando comience a calentarse, agrega las ramas de canela, el clavo de olor y deja que hiervan durante unos 10 minutos para que liberen todo su aroma.

Una vez transcurrido el tiempo, retira la preparación del fuego y deja que se enfríe por completo. Cuando el líquido esté a temperatura ambiente, incorpora el extracto de vainilla y mezcla bien para integrar todos los ingredientes.

aromatizador Puedes agregar los ingredientes que más te gustan.

Si deseas que la fragancia permanezca por más tiempo en el ambiente, puedes añadir una cucharada de alcohol etílico. Este ingrediente ayuda a que el aroma se disperse mejor al momento de rociar.

Para el toque final cuela la preparación para retirar los restos de canela y el clavo de olor. Si utilizaste un recipiente con difusor, puedes rociar el perfume en cortinas, almohadones, alfombras o en cualquier ambiente de la casa que quieras perfumar.