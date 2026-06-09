Tres plantas que nunca deberías tener en casa si tienes mascotas

Algunas plantas de interior o exterior pueden parecer seguras, pero representan un peligro para tu amigo de cuatro patas. Su ingesta puede causar irritación oral, vómitos, inflamación e incluso fallos orgánicos graves.

Plantas tóxicas para tus mascotas

Según los expertos de Purina, el aloe vera puede ser comestible y excelente para la piel de las personas, pero está en la lista de las plantas más tóxicas que pueden ingerir los perros. Los canes que comen esta especie pueden experimentar vómitos, diarrea y deshidratación. Aunque los síntomas pueden ser leves, lo ideal es evitar tener esta especie cuando tienes una mascota que se la pasa jugando con las plantas o incluso las puede ingerir.