Tres plantas que nunca deberías tener en casa si tienes mascotas

Si tienes mascotas en casa, seguro sabes que tienden a mordisquear las hojas de las plantas, generalmente cuando son cachorros. Por eso, en este artículo exploramos qué plantas sí o cuáles no deberías tener en el hogar si tienes animales de compañía.
Algunas plantas de interior o exterior pueden parecer seguras, pero representan un peligro para tu amigo de cuatro patas. Su ingesta puede causar irritación oral, vómitos, inflamación e incluso fallos orgánicos graves.
Plantas tóxicas para tus mascotas
Según los expertos de Purina, el aloe vera puede ser comestible y excelente para la piel de las personas, pero está en la lista de las plantas más tóxicas que pueden ingerir los perros. Los canes que comen esta especie pueden experimentar vómitos, diarrea y deshidratación. Aunque los síntomas pueden ser leves, lo ideal es evitar tener esta especie cuando tienes una mascota que se la pasa jugando con las plantas o incluso las puede ingerir.
Las flores de nochebuena son muy populares para decorar el jardín, pero se encuentran en la lista de las tóxicas para mascotas. Sus hojas son venenosas para los perros, y pueden causar síntomas como diarrea, náuseas, irritación del esófago, irritación de la boca y vómitos.
El árbol de eucalipto es perjudicial para la gran mayoría de los animales, incluyendo gatos y perros. Su toxicidad proviene del eucaliptol, un aceite esencial presente en sus hojas y ramas. Los signos de intoxicación pueden incluir diarrea, vómitos, o convulsiones. Si crees que tu perro ha consumido esta planta, comunícate con tu veterinario enseguida.
Plantas amigables para las mascotas
- Areca: esta planta tropical no causa daño en mascotas, por lo que es perfecta para decorar el salón del hogar.
- Helecho: el helecho de Boston, pata de conejo, espada y nido de ave, son variedades pet friendly, así que no tienes que preocuparte por tus mascotas. El helecho espárrago sí es tóxico.
- Cactus: la gran mayoría de los cactus no son tóxicos ni venenosos para los perros o gatos.