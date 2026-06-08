La planta pet friendly que casi no necesita cuidados y es ideal para principiantes

Las peperomias son un amplio grupo de plantas tropicales originarias de América Central y del Sur. Hay más de 1.000 peperomias diferentes, cada una con un follaje precioso y único. Hay muchos colores de hoja diferentes, desde el verde intenso hasta el morado y el rojo. En esta ocasión, nos referimos a la Peperomia obtusifolia.

Peperomia obtusifolia Las hojas de la Peperomia obtusifolia son gruesas, carnosas y de color verde con manchas blancas o amarillo pálido. Imagen: Pixabay.

Uno de sus principales atractivos es que se considera una planta pet friendly. Esto significa que no resulta tóxica para perros ni gatos, una característica que la diferencia de otras especies muy utilizadas en decoración de interiores. Gracias a ello, puede ubicarse en distintos espacios de la casa sin generar mayores preocupaciones si una mascota se acerca a curiosearla.

Cuidados de la peperomia

Es una planta extremadamente fácil de cuidar. No requiere grandes conocimientos de jardinería y suele adaptarse bien a departamentos, oficinas y ambientes con luz indirecta. Como tiene un crecimiento moderado se puede colocar sin problemas sobre escritorios, estanterías, o repisas.

En lo que respecta al riego, uno de los errores más frecuentes es excederse con el agua. La peperomia almacena humedad en sus hojas, por lo que tolera mejor una pequeña sequía que un sustrato permanentemente mojado. Lo recomendable es regar únicamente cuando la capa superior de la tierra se encuentre seca al tacto.

Peperomias Otras variedades de peperomia. Imagen: Pixabay.

La luz es fundamental para esta planta. Aunque puede sobrevivir en espacios con luz media, desarrolla un follaje más saludable cuando recibe abundante luz indirecta. Conviene evitar la exposición prolongada al sol directo, ya que sus hojas pueden sufrir quemaduras.

Como existen diversas variedades puedes optar por plantas con hojas redondeadas, alargadas, verdes, plateadas, o incluso con tonalidades rojizas. Si quieres decorar el hogar con una planta, la peperonia es la indicada para que tus mascotas estén seguras.