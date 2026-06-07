La planta que es furor en la decoración de interiores y se multiplica fácilmente

planta Pilea peperomioides La planta del dinero china es una gran opción para incluir un toque verde en el hogar. Imagen: Pexels.

A pesar de ser una planta de crecimiento lento, es una planta muy resistente y se adapta a diversos ambientes. Además, es una especie pet friendly, por lo que no pone en peligro a ninguno mascota.

Cómo cuidar la planta del dinero china

Una de las razones por las que esta planta es tan elegida es su facilidad de cuidado. No requiere experiencia avanzada en jardinería.

Luz: prefiere luz indirecta y brillante. Puedes ubicar la planta junto a la ventana, evitando el sol directo intenso.

junto a la ventana, evitando el sol directo intenso. Riego: se recomienda regar cuando el sustrato esté seco en la superficie. Un riego semanal en primavera-verano y un riego cada 15 días en la temporada de frío.

Suelo: necesita un sustrato liviano y con buen drenaje. Es importante utilizar una maceta que tenga orificios de drenaje.

Temperatura: se adapta bien a ambientes interiores templados. Se puede cultivar en un jardín exterior solo en climas templados o cálidos.

Cómo reproducir la planta

Si quieres hacerle una planta Pilea peperomioides a tu vecina, tienes que seguir las siguientes recomendaciones, pero es muy fácil. Esta especie genera pequeños brotes o “hijuelos” que crecen alrededor de la planta madre. Estos pueden separarse con cuidado con ayuda de un cuchillo o una tijera de podar.

Pilea peperomioides Si quieres reproducir tu planta, retira un brote y colócalo en un vaso con agua. Imagen: Pexels.

Luego tienes que colocar el hijuelo en un vaso con agua o directamente en una maceta con sustrato liviano. Si optas por usar agua, espera a que desarrolle las raíces antes de pasarlo a la tierra.