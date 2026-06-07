La planta que es furor en la decoración de interiores y se multiplica fácilmente

Cambiar la decoración o renovar el interior del hogar puede parecer una tarea completa. Sin embargo, hay un detalle que muchas personas pasan por alto: sumar plantas es una opción económica y puede cambiar por completo la atmósfera de un espacio.
Es conocida como planta del dinero china y su nombre científico es Pilea peperomioides. Se trata de una variedad perteneciente a la familia Urticaceae y originaria de la provincia de Yunnan, al sur de China. En el último tiempo se ha convertido en una de las especies más buscadas en el mundo del diseño de interiores.
Tiene hojas distintivas de color verde que son casi perfectamente circulares, con un diámetro que suele alcanzar los 10 cm. Tienen un aspecto abombado que recuerda a pequeñas monedas. Cuando alcanza cierta madurez desarrolla tallos de aspecto colgante muy llamativos.
A pesar de ser una planta de crecimiento lento, es una planta muy resistente y se adapta a diversos ambientes. Además, es una especie pet friendly, por lo que no pone en peligro a ninguno mascota.
Cómo cuidar la planta del dinero china
Una de las razones por las que esta planta es tan elegida es su facilidad de cuidado. No requiere experiencia avanzada en jardinería.
- Luz: prefiere luz indirecta y brillante. Puedes ubicar la planta junto a la ventana, evitando el sol directo intenso.
- Riego: se recomienda regar cuando el sustrato esté seco en la superficie. Un riego semanal en primavera-verano y un riego cada 15 días en la temporada de frío.
- Suelo: necesita un sustrato liviano y con buen drenaje. Es importante utilizar una maceta que tenga orificios de drenaje.
- Temperatura: se adapta bien a ambientes interiores templados. Se puede cultivar en un jardín exterior solo en climas templados o cálidos.
Cómo reproducir la planta
Si quieres hacerle una planta Pilea peperomioides a tu vecina, tienes que seguir las siguientes recomendaciones, pero es muy fácil. Esta especie genera pequeños brotes o “hijuelos” que crecen alrededor de la planta madre. Estos pueden separarse con cuidado con ayuda de un cuchillo o una tijera de podar.
Luego tienes que colocar el hijuelo en un vaso con agua o directamente en una maceta con sustrato liviano. Si optas por usar agua, espera a que desarrolle las raíces antes de pasarlo a la tierra.