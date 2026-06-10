Daniel Vila recibió un llamado de parte de Juan Román Riquelme por el pase de Sebastián Villa a Boca

El campeón de la Copa Argentina subió una foto jugando para la Lepra y sin mediar palabras, escogió unos llamativos emojis: corazones con los colores de Boca, un avión y una carita feliz. Esto bastó para que todos los portales deportivos pusieran, una vez más, el foco en él.

La confirmación oficial del contacto llegó durante la tarde de este miércoles, cuando sonó el teléfono de Daniel Vila y el propio Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, le manifestó el interés en volver a contar con Villa. De esta manera se inician formalmente los canales de negociación.

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El mandamás del elenco de La Ribera expresó su deseo de poder repatriar a Villa y, como consecuencia, los máximos directivos de las instituciones quedaron en mantener el diálogo.

Esta mañana, en su charla con el programa Desayuno Americano (antes de que existiera el llamado), el máximo directivo de Independiente Rivadavia fue contundente: "Si él tiene el deseo de irse y si Boca tiene la posibilidad de pagar lo que Villa vale, no hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir las puertas para que así lo haga".