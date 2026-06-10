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Daniel Vila recibió un llamado de parte de Juan Román Riquelme por el pase de Sebastián Villa a Boca

Daniel Vila, máximo directivo de Independiente Rivadavia, recibió el llamado de Juan Román Riquelme para manifestarle su interés en llevar a Sebastián Villa a Boca

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Daniel Vila recibió el llamado de Boca por Sebastián Villa.

Daniel Vila recibió el llamado de Boca por Sebastián Villa.

Tras muchos rumores, los cuales sacudieron al fútbol argentino en la previa del Mundial 2026, Daniel Vila recibió el llamado del propio Juan Román Riquelme, presidente de Boca, para negociar por Sebastián Villa, actual capitán, figura y máximo referente de Independiente Rivadavia.

Este primer contacto formal llega tras las versiones sobre el interés del conjunto xeneize por el delantero colombiano, que logró reinsertarse en el fútbol argentino, y continental, tras la fuerte apuesta que se hizo por él.

Daniel Vila
Daniel Vila habló con Juan Román Riquelme, quien se mostró interesado en repatriar a Sebastián Villa.

Daniel Vila habló con Juan Román Riquelme, quien se mostró interesado en repatriar a Sebastián Villa.

Daniel Vila recibió el llamado de Boca

Si bien desde hace tiempo se habla de la posible salida de Sebastián Villa, los rumores tomaron mayor fuerza cuando el futbolista colombiano publicó un sugerente posteo en las historias de su cuenta de Instagram.

El campeón de la Copa Argentina subió una foto jugando para la Lepra y sin mediar palabras, escogió unos llamativos emojis: corazones con los colores de Boca, un avión y una carita feliz. Esto bastó para que todos los portales deportivos pusieran, una vez más, el foco en él.

La confirmación oficial del contacto llegó durante la tarde de este miércoles, cuando sonó el teléfono de Daniel Vila y el propio Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, le manifestó el interés en volver a contar con Villa. De esta manera se inician formalmente los canales de negociación.

Historia de Sebastián Villa
El posteo de Sebastián Villa en las historias de Instagram.

El posteo de Sebastián Villa en las historias de Instagram.

El mandamás del elenco de La Ribera expresó su deseo de poder repatriar a Villa y, como consecuencia, los máximos directivos de las instituciones quedaron en mantener el diálogo.

Esta mañana, en su charla con el programa Desayuno Americano (antes de que existiera el llamado), el máximo directivo de Independiente Rivadavia fue contundente: "Si él tiene el deseo de irse y si Boca tiene la posibilidad de pagar lo que Villa vale, no hay que cortarle la carrera al jugador. Si él pretende jugar en Boca, le vamos a abrir las puertas para que así lo haga".

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