Mariano Navone ganó y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Canadá

El que no tuvo un buen día fue Juan Manuel Cerúndolo quien perdió por la segunda ronda con el noruego Casper Ruud, 9no en la lista de favoritos, por 6-1 y 6-2.

También quedaron eliminados este miércoles Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, favorito 26, derrotados por el belga Zizou Bergs (3-6, 6-3 y 6-2) y el portugués Nuno Borges (6-4 y 6-2).

El resto de los argentinos en el Masters 1000 de Canadá

Francisco Cerúndolo, 16to preclasificado, jugará este miércoles en segunda ronda con el estadounidense Alex Michelsen.

Previamente, Thiago Tirante se medirá nada menos que con Taylor Fritz, también local y preclasificado número 7 del torneo.

Ya habían perdido en la primera ronda Camilo Ugo, Román Burruchaga y Solana Sierra en el cuadro femenino.