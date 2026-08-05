Mariano Navone ganó y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Canadá

Mariano Navone logró uno de los triunfos más importantes sobre canchas rápidas en su carrera y es el primer argentino en avanzar a la 3ra ronda del Masters 1000 de Canadá que este año se juega en Montreal.
Mariano Navone logró uno de los triunfos más importantes sobre canchas rápidas en su carrera y es el primer argentino en avanzar a la 3ra ronda del Masters 1000 de Canadá
Mariano Navone logró uno de los triunfos más importantes sobre canchas rápidas en su carrera y es el primer argentino en avanzar a la 3ra ronda del Masters 1000 de Canadá que este año se juega en Montreal.
La Nave superó por 1-6, 6-3 y 6-3 al monegasco Valentin Vacherot, preclasificado 14, y consiguió su tercera victoria ante un Top 20 en lo que va de la temporada.
El próximo rival de Navone en el certamen que se juega sobre canchas de cemento será nada menos que el francés Arthur Fils, 18vo de la lista de favoritos y vencedor del estadounidense Zachary Svajda por 6-4, 3-6 y 6-1.
El que no tuvo un buen día fue Juan Manuel Cerúndolo quien perdió por la segunda ronda con el noruego Casper Ruud, 9no en la lista de favoritos, por 6-1 y 6-2.
También quedaron eliminados este miércoles Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, favorito 26, derrotados por el belga Zizou Bergs (3-6, 6-3 y 6-2) y el portugués Nuno Borges (6-4 y 6-2).
Francisco Cerúndolo, 16to preclasificado, jugará este miércoles en segunda ronda con el estadounidense Alex Michelsen.
Previamente, Thiago Tirante se medirá nada menos que con Taylor Fritz, también local y preclasificado número 7 del torneo.
Ya habían perdido en la primera ronda Camilo Ugo, Román Burruchaga y Solana Sierra en el cuadro femenino.