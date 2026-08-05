Gimnasia, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia jugaron por el Torneo de Reserva: cómo le fue a los mendocinos

El Mensana descontó sobre el cierre del encuentro. Luciano Garay capturó un rebote en el área para poner cifras definitivas, a falta de cuatro minutos, en el Víctor Legrotaglie.

De esta manera Gimnasia y Esgrima se quedó con tres puntos en la Zona A. Luego de tres encuentros, los de Luciano Cipriani acumulan un triunfo y dos derrotas en lo que va del Torneo Clausura.

Godoy Cruz, por su parte, fue el único de los mendocinos que logró sumar puntos. En el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito, el Bodeguero empató 1-1 con Racing y sumó su cuarta unidad en la competencia.

La Academia abrió el marcador a los 10 minutos de la mano de Francisco Fraga. A los 17', el dueño de casa llegó a la igualdad de la mano de Franco Rosales. Los de Avellaneda, a los 25 de esta misma etapa, se quedaron con uno menos por la expulsión de Ezequiel Pérez. Con este resultado, el Tomba suma cuatro puntos. En lo que va del torneo, el Bodeguero acumula un triunfo, una derrota y una caída.

Independiente Rivadavia perdió en su visita a Boca en Buenos Aires. La Lepra se quedó con un hombre menos sobre el final de la primera etapa por la tarjeta roja recibida por Ruiz a los 39 minutos.

Joaquín Ruiz, a los 7' del complemento, convirtió el único gol de la jornada en el Boca Predio. El delantero apareció a la altura del punto penal tras un buen centro de Lautaro Bianco. De esta manera el Azul no levanta cabeza, y acumula tres derrotas al hilo en el Torneo Clausura.