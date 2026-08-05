Franco Colapinto, el mejor del mes y en el top 10 del ranking de pilotos de la Fórmula 1

El reconocimiento llegó durante el receso de verano de la Fórmula 1 y se suma a su presencia entre los 10 mejores pilotos de la temporada según un ranking elaborado por expertos de la propia categoría.

¡COLAPINTO, PROTAGONISTA DE LA MEJOR MANIOBRA DEL MES DE JULIO EN LA FÓRMULA 1! Con este doble sobrepaso a Gasly y Lawson en el #BelgianGP, el piloto argentino se quedó con la mencionada distinción tras haber obtenido el 56% de los votos.



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La Fórmula 1 regresará el domingo 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.

Colapinto entre los 10 mejores pilotos

Colapinto aparece 10mo, con una calificación de 7 puntos, por encima de su posición en el Campeonato de Pilotos, donde ocupa el 12do lugar con 19 unidades.

El pilarense sumó puntos en 6 carreras: fue 6to en Canadá, 7mo en Miami, 9no en Gran Bretaña y 10mo en China, Barcelona y Bélgica.

Los especialistas destacaron su evolución durante su primera temporada completa en Alpine y remarcaron su consistencia.

También señalaron que sus 6 carreras puntuando contribuyeron a que Alpine ocupe el 6to lugar en el Campeonato de Constructores, después de haber estado 5to hasta ser superado por Racing Bulls.

El análisis también proyectó su futuro: si Colapinto mantiene este nivel y continúa exigiendo a Gasly, sus posibilidades de permanecer en Alpine una temporada más “no se verán perjudicadas”.

El ranking de mitad de temporada de Fórmula 1