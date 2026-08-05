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Franco Colapinto, el mejor del mes y en el top 10 del ranking de pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue elegido por el voto de los fanáticos de la Fórmula 1

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Colapinto fue elegido por los fans.

Colapinto fue elegido por los fans.

Franco Colapinto fue elegido por los seguidores de la Fórmula 1 como el autor del Mejor Adelantamiento del Mes.

El piloto de Alpine obtuvo el 56% de los votos en la encuesta oficial de la categoría y superó a otros experimentados como Max Verstappen y Lewis Hamilton, y al joven Liam Lawson.

Franco Colapinto hizo la mejor maniobra de julio en la Fórmula 1.

Franco Colapinto hizo la mejor maniobra de julio en la Fórmula 1.

El argentino ganó por la maniobra que realizó en la vuelta 31 del Gran Premio de Bélgica, disputado el 19 de julio en Spa-Francorchamps, cuando Colapinto ejecutó un espectacular 2×1 para superar a Lawson y a su compañero Pierre Gasly en la carrera donde terminó 10mo y sumó un punto.

El reconocimiento llegó durante el receso de verano de la Fórmula 1 y se suma a su presencia entre los 10 mejores pilotos de la temporada según un ranking elaborado por expertos de la propia categoría.

La Fórmula 1 regresará el domingo 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.

Colapinto entre los 10 mejores pilotos

Colapinto aparece 10mo, con una calificación de 7 puntos, por encima de su posición en el Campeonato de Pilotos, donde ocupa el 12do lugar con 19 unidades.

El pilarense sumó puntos en 6 carreras: fue 6to en Canadá, 7mo en Miami, 9no en Gran Bretaña y 10mo en China, Barcelona y Bélgica.

Los especialistas destacaron su evolución durante su primera temporada completa en Alpine y remarcaron su consistencia.

También señalaron que sus 6 carreras puntuando contribuyeron a que Alpine ocupe el 6to lugar en el Campeonato de Constructores, después de haber estado 5to hasta ser superado por Racing Bulls.

El análisis también proyectó su futuro: si Colapinto mantiene este nivel y continúa exigiendo a Gasly, sus posibilidades de permanecer en Alpine una temporada más “no se verán perjudicadas”.

El ranking de mitad de temporada de Fórmula 1

  • 1) Kimi Antonelli 8,9 puntos
  • 2) Max Verstappen y Lewis Hamilton 8
  • 4) Pierre Gasly, Liam Lawson y George Russell 7,6
  • 7) Arvid Lindblad y Lando Norris 7,5
  • 8) Charles Leclerc, 7,4
  • 9) Franco Colapinto e Isack Hadjar 7

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