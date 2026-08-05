Franco Colapinto, el mejor del mes y en el top 10 del ranking de pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue elegido por los seguidores de la Fórmula 1 como el autor del Mejor Adelantamiento del Mes.
Franco Colapinto fue elegido por el voto de los fanáticos de la Fórmula 1
Franco Colapinto fue elegido por los seguidores de la Fórmula 1 como el autor del Mejor Adelantamiento del Mes.
El piloto de Alpine obtuvo el 56% de los votos en la encuesta oficial de la categoría y superó a otros experimentados como Max Verstappen y Lewis Hamilton, y al joven Liam Lawson.
El argentino ganó por la maniobra que realizó en la vuelta 31 del Gran Premio de Bélgica, disputado el 19 de julio en Spa-Francorchamps, cuando Colapinto ejecutó un espectacular 2×1 para superar a Lawson y a su compañero Pierre Gasly en la carrera donde terminó 10mo y sumó un punto.
El reconocimiento llegó durante el receso de verano de la Fórmula 1 y se suma a su presencia entre los 10 mejores pilotos de la temporada según un ranking elaborado por expertos de la propia categoría.
La Fórmula 1 regresará el domingo 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.
Colapinto aparece 10mo, con una calificación de 7 puntos, por encima de su posición en el Campeonato de Pilotos, donde ocupa el 12do lugar con 19 unidades.
El pilarense sumó puntos en 6 carreras: fue 6to en Canadá, 7mo en Miami, 9no en Gran Bretaña y 10mo en China, Barcelona y Bélgica.
Los especialistas destacaron su evolución durante su primera temporada completa en Alpine y remarcaron su consistencia.
También señalaron que sus 6 carreras puntuando contribuyeron a que Alpine ocupe el 6to lugar en el Campeonato de Constructores, después de haber estado 5to hasta ser superado por Racing Bulls.
El análisis también proyectó su futuro: si Colapinto mantiene este nivel y continúa exigiendo a Gasly, sus posibilidades de permanecer en Alpine una temporada más “no se verán perjudicadas”.