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Alfredo Berti y el sueño de Independiente Rivadavia: "Queremos lograr otro título"

Alfredo Berti analizó el cargado fixture, la reestructuración del plantel y la ambición de ir por más gloria junto a Independiente Rivadavia

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alfredo Berti habló en medio del gran presente de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti habló en medio del gran presente de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia tendrá un cargado, exigente e histórico agosto. A lo largo del mes la Lepra deberá afrontar ocho partidos entre Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores (ya jugó uno, ante Sarmiento de Junín). En contexto, Alfredo Berti rompió el silencio.

El director técnico de la Lepra enfrentó los micrófonos de DSports Radio y no dejó tema sin tocar. En su charla con Marcelo Benedetto, el DT habló de la salida de Sebastián Villa, la llegada de Maxi Salas, el posible arribo de Juan Barinaga y su enorme presente en Mendoza.

La palabra de Alfredo Berti

Con respecto al apretado calendario, Alfredo Berti manifestó: “Va a ser un semestre duro pero agradable, porque al futbolista le gusta tener estos desafíos tan lindos. Es lindo poder sostener estos procesos, el club ha crecido mucho en este último tiempo”.

"El equipo ha venido creciendo en estos años y tenemos que seguir trabajando para sostenerlo, es todo mérito de estos chicos. Ahora se viene un mes cargado de partidos y tenemos que responder", sumó el DT de Independiente Rivadavia.

Al ser consultado sobre la incorporación de Maxi Salas, el DT de Independiente Rivadavia soltó: “Cuando se fue Villa, el primero en el que pensé fue en Maxi Salas. Tenía buenas referencias de él, es un chico que tenía muchos deseos de venir y estar acá con nosotros. Esperemos que el nos ayude a nosotros y nosotros poder ayudarlo a él. Tenemos muchas ganas de que se pueda adaptar rápido al equipo y nosotros adaptarnos a él”.

En contrapunto, también fue consultado por la salida de Sebastián Villa: "La idea nuestra era que Sebastián (Villa) nos acompañe hasta diciembre, pero surgió lo de Boca y él estaba entusiasmado en ir. Yo creo que a Villa le va a ir bien en Boca, todo futbolista necesita de 2 o 3 meses para poder adaptarse al equipo y al cuerpo técnico”.

En cuanto a una posible incorporación de Juan Barinaga, lateral por derecha de Boca, cerró: “Esperemos que venga. Lo hice debutar en Belgrano y lo conozco. En un principio me habían dicho que sí, pero ahora no he tenido novedades. Necesitamos jugadores que se pongan la camiseta rápido y jueguen, porque tenemos mucha competencia. Él tiene 30 o 40 partidos en Boca y eso es como 150 en cualquier otro club”.

Alfredo Berti y la simpleza en el fútbol

“El fútbol es simple y dentro de mi simpleza para trabajar, trato de adaptarme a las nuevas tecnologías y poder darle las herramientas a nuestro plantel. Uno habla con cada futbolista y con cada protagonista para poder sacarle todo el jugo a cada uno".

"Lo que a uno lo moviliza es poder ayudar a los jóvenes y ver que ellos progresan. Eso me llena de felicidad, en Argentinos pude darle una mano a chicos como Nico González o Alexis Mac Allister y ver como han crecido es algo satisfactorio".

"Me apasiona el día a día y me apasiona esta profesión, ahora estoy abocado a Independiente Rivadavia y el futuro se verá. Uno aspira a seguir creciendo todos los días, y de eso se trata esta profesión, queremos lograr otro título con el club”.

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