Alfredo Berti y el sueño de Independiente Rivadavia: "Queremos lograr otro título"

"El equipo ha venido creciendo en estos años y tenemos que seguir trabajando para sostenerlo, es todo mérito de estos chicos. Ahora se viene un mes cargado de partidos y tenemos que responder", sumó el DT de Independiente Rivadavia.
Al ser consultado sobre la incorporación de Maxi Salas, el DT de Independiente Rivadavia soltó: “Cuando se fue Villa, el primero en el que pensé fue en Maxi Salas. Tenía buenas referencias de él, es un chico que tenía muchos deseos de venir y estar acá con nosotros. Esperemos que el nos ayude a nosotros y nosotros poder ayudarlo a él. Tenemos muchas ganas de que se pueda adaptar rápido al equipo y nosotros adaptarnos a él”.
En contrapunto, también fue consultado por la salida de Sebastián Villa: "La idea nuestra era que Sebastián (Villa) nos acompañe hasta diciembre, pero surgió lo de Boca y él estaba entusiasmado en ir. Yo creo que a Villa le va a ir bien en Boca, todo futbolista necesita de 2 o 3 meses para poder adaptarse al equipo y al cuerpo técnico”.
En cuanto a una posible incorporación de Juan Barinaga, lateral por derecha de Boca, cerró: “Esperemos que venga. Lo hice debutar en Belgrano y lo conozco. En un principio me habían dicho que sí, pero ahora no he tenido novedades. Necesitamos jugadores que se pongan la camiseta rápido y jueguen, porque tenemos mucha competencia. Él tiene 30 o 40 partidos en Boca y eso es como 150 en cualquier otro club”.
Alfredo Berti y la simpleza en el fútbol
“El fútbol es simple y dentro de mi simpleza para trabajar, trato de adaptarme a las nuevas tecnologías y poder darle las herramientas a nuestro plantel. Uno habla con cada futbolista y con cada protagonista para poder sacarle todo el jugo a cada uno".
"Lo que a uno lo moviliza es poder ayudar a los jóvenes y ver que ellos progresan. Eso me llena de felicidad, en Argentinos pude darle una mano a chicos como Nico González o Alexis Mac Allister y ver como han crecido es algo satisfactorio".
"Me apasiona el día a día y me apasiona esta profesión, ahora estoy abocado a Independiente Rivadavia y el futuro se verá. Uno aspira a seguir creciendo todos los días, y de eso se trata esta profesión, queremos lograr otro título con el club”.