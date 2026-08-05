El abono casero de tres ingredientes que hará que tu malvón o geranio estalle de flores en primavera

Así podés fomentar la floración de geranios o malvones.

Las cáscaras de papa aportan potasio y otros minerales esenciales para el desarrollo vegetal. El potasio participa en numerosos procesos de la planta, entre ellos la formación de flores, el fortalecimiento de los tallos y el equilibrio hídrico, por lo que es un nutriente muy valorado en especies ornamentales.

Por su parte, el azúcar no alimenta directamente al malvón, sino que sirve como fuente de energía para los microorganismos beneficiosos presentes en el sustrato. Estos organismos colaboran en la descomposición de la materia orgánica, facilitando que las raíces puedan absorber los nutrientes disponibles con mayor eficiencia.

El tercer ingrediente es el bicarbonato de sodio, el cual ayuda a reducir la aparición de hongos como el oídio, una enfermedad que suele manifestarse como una capa blanca sobre las hojas cuando existe exceso de humedad y poca ventilación.

El malvón o geranio necesita un abono casero repleto de nutrientes.

Para aprovechar estas propiedades, tendrás que incorporar pequeños trozos de cáscara de papa, una pequeña cantidad de azúcar y una pizca de bicarbonato al compost o al sustrato.

La recomendación es emplear este abono casero con moderación, aproximadamente una vez por semana, evitando excesos que puedan alterar el equilibrio del suelo. Además, conviene mantener un buen drenaje en la maceta y ubicar el malvón en un lugar donde reciba varias horas de luz solar al día.