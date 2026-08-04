Masters 1000 de Canadá: cómo les fue a los argentinos en la primera ronda

Por otra parte, en el cuadro femenino que se juega en Toronto, Solana Sierra no pudo superar una durísima prueba ante la estadounidense Sloane Stephens y cayó por 6-3 y 6-4.

Todos los partidos se pueden ver por ESPN y Disney Plus.

La actividad de este martes en el Masters 1000 de Canadá

Para este martes fue reprogramado el debut de Sebastián Báez, un jugador que había tenido un gran inicio de temporada y poco a poco fue bajando su nivel hasta meterse nuevamente en una espiral de flojos resultados. Su oponente será el italiano Mattia Bellucci, con quien se enfrentará en un encuentro que está programado para no antes del mediodía.

A esa misma hora será el debut de Thiago Tirante ante el local Duncan Chan y pasadas las 13 también jugará Román Burruchaga con el australiano Alexei Popyrin.

Finalmente, no antes de las 14.30 le tocará jugar al menor de los hermanos Cerúndolo, Juan Manuel, quien atraviesa la mejor temporada de su carrera y enfrentará al serbio Hamad Medjedovic.

Ya en segunda ronda, este miércoles debutarán los preclasificados Francisco Cerúndolo (16) y Tomás Etcheverry (26) ante el estadounidense Alex Michelsen y el portugués Nuno Borges, respectivamente.