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¿Locales en Paraguay?

Recoleta, rival de Boca en la Copa Sudamericana, tomó una decisión que beneficia al Xeneize

Bocal recibió una noticia de cara al cierre de la llave por octavos en la Copa Sudamericana que alegró a sus hinchas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca recibió una gran noticia por Copa Sudamericana.

Boca recibió una gran noticia por Copa Sudamericana.

Boca Juniors sufrió, pero logró eliminar a O’Higgins como visitante al superarlo por 4 a 3 en la tanda de penales, tras igualar 1 a 1 en el marcador global de los 16avos de final de la Copa Sudamericana y su próximo desafío será Recoleta, de Paraguay.

El Xeneize tiene un fixture complicado ya que primero debe jugar contra Estudiantes de La Plata y Vélez por el Torneo Clausura y luego recibirá al equipo paraguayo en La Bombonera el martes 11 de agosto, en el primero de los dos enfrentamientos de octavos de final.

El Estadio Defensores del Chaco albergar&aacute; el partido entre Recoleta y Boca.

El Estadio Defensores del Chaco albergará el partido entre Recoleta y Boca.

El rival de Boca tomó una decisión sorprendente

La Conmebol le exige a los equipos que reserven un mínimo de 2000 entradas para el equipo visitante en los duelos por Copa Sudamericana, pero el club paraguayo tomó una decisión que sorprendió a todos.

Recoleta juega de local en el Estadio Roque Battilana, con capacidad para 6 mil personas, pero su dirigencia decidió asegurarse una presencia masiva de hincas de Boca en el Estadio Defensores del Chaco, que tiene capacidad para 42354 espectadores, y eligió darle 20 mil entradas para la parcialidad Xeneize.

De esta manera el conjunto de la Ribera podrá considerarse - de alguna manera - local en Paraguay en el trascendental encuentro que se disputará el martes18 de agosto.

Boca logr&oacute; clasificar a los octavos de final tras vencer al equipo chileno.

Boca logró clasificar a los octavos de final tras vencer al equipo chileno.

El presidente del club paraguayo se mostró feliz por jugar contra Boca

Luis Vidal, presidente de Recoleta, brindó una entrevista al diario Olé donde justificó la medida adoptada para el trascendental partido: "Cómo no darle a Boca esa cantidad de localidades sabiendo que Recoleta es un equipo que tiene máximo 2.000 personas por partido".

Confiamos en que la gran cantidad de gente va a venir de Argentina o de los bosteros que viven en Paraguay. Confiamos en que la gran cantidad de gente va a venir de Argentina o de los bosteros que viven en Paraguay.

La decisión puede significar dar cierta ventaja, pero el presidente sostiene su punto de vista: "Más allá de lo deportivo, de la localidad, de sacar ventaja, hay que jugar en el mejor escenario con público, odiamos los estadios vacíos".

Luis Vidal dijo que es un privilegio jugar contra Boca.

Luis Vidal dijo que es un privilegio jugar contra Boca.

"Queremos que se vea un marco acorde a la Copa Sudamericana. No importa que seamos visitantes en nuestro propio país, la idea es facilitarles todas las comodidades", continuó el dirigente.

Boca ser&aacute; "local" en Paraguay.

Boca será "local" en Paraguay.

Es como tocar el cielo con la mano jugar con el más grande de Sudamérica en títulos internacionales. Es como tocar el cielo con la mano jugar con el más grande de Sudamérica en títulos internacionales.

"La frutilla del postre es poder jugar con Boca y, si vamos a hacer historia, hagámosla bien", concluyó Luis Vidal sobre el enfrentamiento contra el Xeneize.

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