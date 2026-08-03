Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
¿Debió anularse?

La bronca de Independiente Rivadavia por el controvertido gol de Sarmiento

Sarmiento le ganó 2 a 1 a Independiente Rivadavia, pero el segundo de los goles del Verde fue polémico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Julian Mavilla convirtió el segundo contra Independiente Rivadavia.

Julian Mavilla convirtió el segundo contra Independiente Rivadavia.

Se disputaban los 36 minutos de la primera etapa en el partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura entre Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia cuando llegó el segundo gol del conjunto local en una jugada que guardó dos polémicas que revisaremos a continuación.

En primer instancia hay que revisar un posible offside, en segunda hay que analizar si el pisotón de Jonathan Herrera a Ivan Villalba tuvo incidencia o no en la jugada que fue fundamental para el 2 a 1 definitivo.

La bronca de Independiente Rivadavia por el controvertido gol de Sarmiento

Julián Contrera, delantero de Sarmiento, avanzó por el lado derecho y lanzó un centro que cayó en el borde del área que donde dio la sensación que había fuera de juego de Jonathan Herrera.

No obstante, revisando la jugada con atención y detenimiento se puede apreciar que el delantero del conjunto verde largó por detrás de la zaga central del equipo mendocino.

Herrera salió habilitado por detrás de la saga central de Independiente Rivadavia.

Herrera salió habilitado por detrás de la saga central de Independiente Rivadavia.

Luego, los jugadores de la Lepra reclamaron un pisotón de Herrera sobre Iván Villagra, acción que le permitió al delantero de Sarmiento cederle la pelota a Julián Mavilla y dejar fuera de combate al paraguayo.

El pisotón al defensor de Independiente Rivadavia.

El pisotón al defensor de Independiente Rivadavia.

A continuación, el delantero de 28 años hizo una genialidad: tras caer al piso, logró quedarse con la redonda y seguir avanzando con mucha garra y fortuna para enviar la pelota al fondo de la red.

De esta manera, el equipo verde consiguió su segundo gol en una jugada que no estuvo exenta de polémicas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas