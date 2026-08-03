Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Independiente Rivadavia cae ante Sarmiento por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia visita a Sarmiento de Junín este lunes, por la 3ra fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia visita a Sarmiento.

Independiente Rivadavia visita a Sarmiento.

Independiente Rivadavia pierde 2 a 1 ante Sarmiento de Junín, este lunes, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

Mauricio Martínez abrió el marcador para Sarmiento a los 12 minutos del primer tiempo, a los 31' Matías Fernández lo empató para la visita y a los 37' Julián Mavilla marcó el 2-1.

Mat&iacute;as Fern&aacute;ndez festejaba el transitorio empate de la Lepra.

Matías Fernández festejaba el transitorio empate de la Lepra.

El equipo de Alfredo Berti, que venía de ganarle de local a Huracán, ante el Verde de Junín tuvo su tercera presentación en el certamen ya que en su estreno igualó sin goles ante Atlético Tucumán como visitante.

En los primeros minutos del partido el local buscaba tener la iniciativa.

Hasta que a los 12 minutos vino el tiro libre de Martínez que descolocó a Bolcato. El volante le pegó por afuera de la barrera y la pelota se metió en el primer palo.

Luego reaccionó el elenco dirigido por Alfredo Berti y Ayala salvó su arco.

Cabeceaba Bucca adentro del área y el balón pegaba en la mano de Salle. El juez Pablo Echavarría iba a ver la jugada y cobraba penal para el Azul. Matías Fernández le pegó fuerte, Ayala contuvo el remate, pero el delantero del equipo mendocino tomó el rebote y estampó el empate.

Mavilla peleó una pelota en el ataque y señaló el 2-1 para los dirigidos por el Colorado Facundo Sava. Sin embargo, hubo un pisotón del jugador del dueño de casa que el árbitro no cobró.

Ayala salvaba en dos ocasiones a su arco. Avisaba el Azul del Parque.

Un cabezazo de Florentín en el complemento era controlado abajo por Ayala.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

  • vs Estudiantes (RC) el viernes 7/8 a las 21:45.
  • vs Fluminense el martes 11/8 a las 19 (Brasil)
  • vs Belgrano sábado 15/8 a las 19.
  • vs Fluminense martes 18/8 a las 19 (Malvinas)
  • F6: Independiente sábado 22/8 a las 18:30.
  • F7: Racing domingo 30/8 a las 21:30.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas