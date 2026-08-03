Aunque muchas personas asocian las cucarachas con los días de calor, la prevención comienza mucho antes. Durante el invierno la actividad de estos insectos suele disminuir, pero eso no significa que desaparezcan. De hecho, esta época del año es ideal para tomar medidas que impidan su aparición cuando aumenten las temperaturas en primavera y verano, las estaciones en las que las plagas suelen multiplicarse con mayor rapidez.
Las 5 reglas de oro para evitar plagas de cucarachas en la cocina
Con estas precauciones, las cucarachas se mantendrán lejos de la cocina sin necesidad de fumigar
La cocina es uno de los lugares favoritos de las cucarachas porque allí encuentran alimento, agua y escondites. Por eso, mantener este ambiente en buenas condiciones puede marcar la diferencia y evitar una infestación cuando comience a subir la temperatura.
Pocos lo saben: cómo evitar plagas de cucarachas en la cocina
La primera regla de oro consiste en limpiar la cocina de forma regular. Las migas, restos de comida, grasa acumulada y pequeños derrames son suficientes para atraer a la Blattodea.
Es recomendable limpiar las mesadas después de cocinar, barrer y trapear el piso con frecuencia y prestar especial atención a los espacios detrás de la heladera, la cocina y otros electrodomésticos, donde suelen acumularse residuos difíciles de detectar.
Otra tarea impostergable pasa por sellar grietas y aberturas. Las cucarachas pueden ingresar al hogar a través de pequeños agujeros en paredes, pisos o alrededor de cañerías. Por eso, conviene revisar una vez por semana estos sectores y cerrar cualquier grieta con silicona o masilla.
Además de impedir el ingreso de insectos, esta medida también ayuda a reducir los lugares donde podrían esconderse o reproducirse una vez que aumente la temperatura.
Por otro lado, también es fundamental el correcto almacenamiento de los alimentos. Lo ideal es conservar productos secos, harinas, cereales y otros ingredientes en recipientes herméticos para evitar que desprendan aromas que atraigan a las cucarachas.
También es importante no dejar comida sobre la mesa o la mesada durante la noche y limpiar inmediatamente cualquier resto que pueda quedar después de las comidas.
La cuarta regla de oro para prevenir plagas de este tipo pasa por gestionar de manera correcta la basura y desechos: todos los días tenemos que sacar la bolsa de basura y lavar el interior del tacho para eliminar restos de comidas y líquidos.
Por último, y no menos importante, una de las claves pasará por controlar la humedad. Además de alimento, las cucarachas necesitan agua para sobrevivir, por lo que resulta primordial arreglar pérdidas en surtidores y canillas de la cocina, como así también secar superficies húmedas y garantizar la buena ventilación.
En pocas palabras
- Prevención de cucarachas: Mantener la cocina limpia y libre de restos de comida es fundamental.
- Almacenamiento y humedad: Guardar alimentos en recipientes herméticos y controlar la humedad reduce su proliferación.
- Medidas complementarias: Sellar grietas y gestionar correctamente la basura impide su ingreso y escondite.