Las 5 reglas de oro para evitar plagas de cucarachas en la cocina

Es recomendable limpiar las mesadas después de cocinar, barrer y trapear el piso con frecuencia y prestar especial atención a los espacios detrás de la heladera, la cocina y otros electrodomésticos, donde suelen acumularse residuos difíciles de detectar.

Adiós cucarachas: así podés evitar la plaga.

Otra tarea impostergable pasa por sellar grietas y aberturas. Las cucarachas pueden ingresar al hogar a través de pequeños agujeros en paredes, pisos o alrededor de cañerías. Por eso, conviene revisar una vez por semana estos sectores y cerrar cualquier grieta con silicona o masilla.

Además de impedir el ingreso de insectos, esta medida también ayuda a reducir los lugares donde podrían esconderse o reproducirse una vez que aumente la temperatura.

Por otro lado, también es fundamental el correcto almacenamiento de los alimentos. Lo ideal es conservar productos secos, harinas, cereales y otros ingredientes en recipientes herméticos para evitar que desprendan aromas que atraigan a las cucarachas.

También es importante no dejar comida sobre la mesa o la mesada durante la noche y limpiar inmediatamente cualquier resto que pueda quedar después de las comidas.

En invierno, las cucarachas suelen ocultarse en distintos rincones del hogar.

La cuarta regla de oro para prevenir plagas de este tipo pasa por gestionar de manera correcta la basura y desechos: todos los días tenemos que sacar la bolsa de basura y lavar el interior del tacho para eliminar restos de comidas y líquidos.

Por último, y no menos importante, una de las claves pasará por controlar la humedad. Además de alimento, las cucarachas necesitan agua para sobrevivir, por lo que resulta primordial arreglar pérdidas en surtidores y canillas de la cocina, como así también secar superficies húmedas y garantizar la buena ventilación.