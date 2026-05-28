Estos son los 7 electrodomésticos en donde las cucarachas hacen sus nidos

Por estas razones, los electrodomésticos de uso diario son refugios perfectos para ellas, entre los que se destacan los siguientes:

Heladera: es probablemente el refugio más común. El motor y el compresor ubicados en la parte trasera o inferior generan un calor constante. Además, la bandeja de goteo proporciona la humedad y el agua que necesitan para sobrevivir, todo en un ambiente oscuro y sin perturbaciones.

Microondas: detrás del panel de control o en las rejillas de ventilación encuentran un excelente escondite para esta plaga . Los componentes electrónicos brindan calor y las inevitables salpicaduras de comida o grasa en el interior les aseguran alimento constante.

. Los componentes electrónicos brindan calor y las inevitables salpicaduras de comida o grasa en el interior les aseguran alimento constante. Cafetera: este electrodoméstico es un imán para las cucarachas porque combina todo lo que necesitan: un depósito de agua, calor residual tras su uso y materia orgánica.

es un imán para las porque combina todo lo que necesitan: un depósito de agua, calor residual tras su uso y materia orgánica. Horno y cocina: el espacio entre las paredes internas del horno, el aislamiento térmico y las zonas debajo de las hornallas son áreas de difícil acceso durante la limpieza diaria. Allí se acumula grasa y restos de comida que, combinados con el calor de la cocción, crean una ambiente ideal para la Blattodea.

Tostadora: en la bandeja inferior y en las resistencias siempre quedan pequeñas migas. Al ser un espacio muy estrecho, oscuro y que genera un calor agradable, se convierte en un refugio muy seguro y con alimento directo.

Freidora de aire: estos novedosos electrodomésticos acumulan restos de comida y mucha grasa pulverizada, especialmente en la zona de las resistencias superiores y el ventilador. El calor residual después de cocinar las atrae para depositar sus huevos.

acumulan restos de comida y mucha grasa pulverizada, especialmente en la zona de las resistencias superiores y el ventilador. El calor residual después de cocinar las atrae para depositar sus huevos. Lavarropas: la zona del motor en la parte posterior ofrece calor, mientras que las gomas de las puertas y los conductos internos mantienen niveles altos de humedad constante, un entorno que les resulta muy favorable para las cucarachas.

cucaracha cocina Estos son los lugares donde las cucarachas hacen sus nidos.

Para prevenir que las cucarachas hagan sus nidos en estos lugares, la clave está en desenchufar y mover los electrodomésticos con regularidad para limpiar a fondo las partes traseras e inferiores, evitando cualquier acumulación de grasa o migas. Además, evitar el goteo de artefactos que utilizan agua.