Colocar cintex en las ruedas de la valija: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En este trayecto, las ruedas se llevan la peor parte: reciben impactos constantes contra estructuras metálicas y acumulan tierra, polvo, restos de arena o líquidos derramados en las instalaciones.

Este truco trae muchos beneficios.

Si estas partículas ingresan en los ejes o rodamientos, el mecanismo interno puede trabarse, generando desde ruidos molestos hasta la rotura definitiva del sistema de movilidad de la valija.

El uso estratégico del cintex resistente actúa como un escudo temporal que aísla los rodamientos de la suciedad ambiental y previene fricciones innecesarias. Entre los principales beneficios se destacan:

Barrera contra la suciedad: impide que el polvo y los pequeños residuos bloqueen el giro fluido.

impide que el polvo y los pequeños residuos bloqueen el giro fluido. Inmovilización parcial (opcional): algunos pasajeros prefieren una fijación moderada para evitar movimientos imprevistos sobre superficies inclinadas o cintas en marcha.

algunos pasajeros prefieren una fijación moderada para evitar movimientos imprevistos sobre superficies inclinadas o cintas en marcha. Indicador visual de manipulación: si la cinta aparece rota o desplazada al retirar el equipaje, funciona como una alerta rápida de un trato brusco durante el trayecto.

Cómo colocar la cinta correctamente

Para que esta práctica resulte verdaderamente efectiva y no genere dolores de cabeza al llegar a destino, los especialistas en turismo sugieren seguir una serie de pautas básicas: