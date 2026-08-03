El Como de Italia tomó una decisión histórica con sus hinchas para tener el estadio repleto

Ante esto, la dirigencia comunicó penalizaciones directas para quienes se han hecho con el abono anual, pero no asisten a todos los partidos de local.

De esta manera, al acumular más de 3 ausencias no justificadas a lo largo de la temporada los hinchas perderán la vigencia de su carnet y quedarán inhabilitados para renoval el beneficio para el próximo año.

Es así que se garantizan que el estadio luzca repleto en cada presentación haciendo valer la localía en la Serie A de Italia.

Nico Paz es una de las figuras del Como.

El Como no quiere hinchas infiltrados

Además, el presidente del Como, Mirwan Surwaso, comunicó otra iniciativa que busca que los hinchas visitantes se coloquen en sus respectivas ubicaciones; para ello explicó: "Seamos honestos. En demasiadas ocasiones, hinchas de equipos contrarios han celebrado en nuestras gradas, mientras que nuestros aficionados no han podido comprar una entrada. Ese no es el ambiente que queremos crear".

En consecuencia, se prohibirá el ingreso con indumentaria o elementos identificatorios del equipo rival en las tribunas locales, restringiendo su uso únicamente al sector asignado a los hinchas visitantes.

El Como disputará su primera Champions League en sus 119 años de historia, un hecho que entusiasma a los hinchas y a los jugadores al punto tal que Nicolás Paz decidió quedarse en el equipo italiano para disputar el certamen internacional.