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Sin precedentes

El Como de Italia tomó una decisión histórica con sus hinchas para tener el estadio repleto

El Como 1907 de Nico Paz y Máximo Perrone hizo historia en Italia al clasificarse por primera vez a la Champions League y ahora va por más

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El Como está haciendo historia en Italia.

El Como está haciendo historia en Italia.

El Como, escuadra lombarda que causó sensación en el fútbol de Italia, puso en marcha un estricto reglamento destinado a garantizar el marco de público en sus compromisos como local. La directiva aspira a que las instalaciones del estadio Giuseppe Sinigaglia registren una ocupación total en cada presentación del plantel que integran los futbolistas argentinos Nico Paz y Máximo Perrone.

La nueva reglamentación prevé penalizaciones para los hinchas que no concurran con regularidad a los encuentros de la Serie A en una medida que sorprendió a los abonados y que marca un precedente nunca visto.

La casa del Como a los piel de los Alpes.

La casa del Como a los piel de los Alpes.

El Como de Italia sancionará a sus hinchas si no van a la cancha

El estadio Giuseppe Sinigaglia tiene capacidad para poco más de 13 mil hinchas por lo que en cada partido muchos se sus hinchas tienen que conformarse con verlo a través de la televisión o escucharlo por radio ya que las entradas se gastan rápidamente.

Ante esto, la dirigencia comunicó penalizaciones directas para quienes se han hecho con el abono anual, pero no asisten a todos los partidos de local.

De esta manera, al acumular más de 3 ausencias no justificadas a lo largo de la temporada los hinchas perderán la vigencia de su carnet y quedarán inhabilitados para renoval el beneficio para el próximo año.

Es así que se garantizan que el estadio luzca repleto en cada presentación haciendo valer la localía en la Serie A de Italia.

Nico Paz es una de las figuras del Como.

Nico Paz es una de las figuras del Como.

El Como no quiere hinchas infiltrados

Además, el presidente del Como, Mirwan Surwaso, comunicó otra iniciativa que busca que los hinchas visitantes se coloquen en sus respectivas ubicaciones; para ello explicó: "Seamos honestos. En demasiadas ocasiones, hinchas de equipos contrarios han celebrado en nuestras gradas, mientras que nuestros aficionados no han podido comprar una entrada. Ese no es el ambiente que queremos crear".

En consecuencia, se prohibirá el ingreso con indumentaria o elementos identificatorios del equipo rival en las tribunas locales, restringiendo su uso únicamente al sector asignado a los hinchas visitantes.

El Como disputará su primera Champions League en sus 119 años de historia, un hecho que entusiasma a los hinchas y a los jugadores al punto tal que Nicolás Paz decidió quedarse en el equipo italiano para disputar el certamen internacional.

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