El Flaco López volvió a convertir con el Palmeiras luego de su participación en el Mundial 2026

En el encuentro por la Copa Brasil ante Fortaleza, el delantero argentino convirtió un gol en la victoria por 3 a 0. Su primer partido post Mundial 2026 había sido ante Vitória por la fecha 21 del Brasileirao.

José Manuel López tuvo un gran regreso al Palmeiras luego de su participación en el Mundial 2026

Si bien José Manuel López fue suplente en el triunfo ante Fortaleza por la Copa Brasil, solo le bastaron unos minutos para desplegar su talento y marcar un gol. El Flaco ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Mauricio Magalhaes y apenas 16 minutos después marcó el 3 a 0 definitivo para la victoria de Palmeiras. Antes, habían convertido Magalhaes y Jhon Arias para el elenco Verdao.