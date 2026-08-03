El Flaco López volvió a convertir con el Palmeiras luego de su participación en el Mundial 2026

Luego de su debut mundialista con la Selección argentina, José Manuel López retornó al Palmeiras para reincorporarse a su rutina en la competencia brasileña. En su segundo partido con el Verdao, el Flaco volvió a ser determinante en el equipo.
José Manuel López volvió a marcar un gol para el Palmeiras luego de su debut mundialista con la Selección argentina
Luego de su debut mundialista con la Selección argentina, José Manuel López retornó al Palmeiras para reincorporarse a su rutina en la competencia brasileña. En su segundo partido con el Verdao, el Flaco volvió a ser determinante en el equipo.
En el encuentro por la Copa Brasil ante Fortaleza, el delantero argentino convirtió un gol en la victoria por 3 a 0. Su primer partido post Mundial 2026 había sido ante Vitória por la fecha 21 del Brasileirao.
Si bien José Manuel López fue suplente en el triunfo ante Fortaleza por la Copa Brasil, solo le bastaron unos minutos para desplegar su talento y marcar un gol. El Flaco ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Mauricio Magalhaes y apenas 16 minutos después marcó el 3 a 0 definitivo para la victoria de Palmeiras. Antes, habían convertido Magalhaes y Jhon Arias para el elenco Verdao.
López acumula 71 tantos en 215 partidos en el club paulista y es el máximo goleador extranjero de la historia del Palmeiras.
En cuanto al cruce, el partido de vuelta entre ambos elencos por la Copa Brasil se llevará a cabo el próximo miércoles y el ganador se clasificará a cuartos de final.