Tim Payne y una gran noticia en su debut con Olimpia de Paraguay

La vida de Tim Payne cambió de manera radical en los últimos meses. De ser un futbolista perfil bajo y poco conocido, se convirtió en una celebridad a nivel global gracias al aporte del influencer argentino Scarso.
La vida de Tim Payne cambió de manera radical en los últimos meses. De ser un futbolista perfil bajo y poco conocido, se convirtió en una celebridad a nivel global gracias al aporte del influencer argentino Scarso.
Payne se volvió en furor en redes sociales debido a que el influencer nacional quiso darle visibilidad a algún futbolista poco conocido de la Copa del Mundo y el lateral derecho de Nueva Zelanda fue el apuntado. De tener apenas 4.715 seguidores en Instagram pasó a superar los dos millones. Su participación en el Mundial 2026 y su gran marketing en redes, le dieron otro salto de calidad a su vida. Así Tim Payne pasó de jugar en el Wellington de su país al Olimpia de Paraguay.
En su debut en el fútbol sudamericano vistiendo la camiseta del Olimpia de Paraguay, Tim Payne tuvo otra buena noticia. El lateral de 32 años convirtió un gol en el partido ante Rubio Ñú por la tercera fecha de la liga paraguaya.
A los 81 minutos de juego, Payne formó parte de la construcción de una jugada en ataque que terminó en un remate cruzado del neozelandés para poner el 5 a 0 definitivo.
"Estoy muy agradecido por el apoyo que me mostraron. El pueblo paraguayo ha sido muy acogedor conmigo y con mi familia", dijo el futbolista luego del partido.
La última vez que Payne había convertido un gol había sido el pasado 21 de marzo de 2025, en el partido en el que Nueva Zelanda goleó por 7 a 0 a Fiji.