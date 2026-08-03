Tim Payne y una gran noticia en su debut con Olimpia de Paraguay

Payne se volvió en furor en redes sociales debido a que el influencer nacional quiso darle visibilidad a algún futbolista poco conocido de la Copa del Mundo y el lateral derecho de Nueva Zelanda fue el apuntado. De tener apenas 4.715 seguidores en Instagram pasó a superar los dos millones. Su participación en el Mundial 2026 y su gran marketing en redes, le dieron otro salto de calidad a su vida. Así Tim Payne pasó de jugar en el Wellington de su país al Olimpia de Paraguay.

Tim Payne y otra buena noticia en su debut en Olimpia de Paraguay

En su debut en el fútbol sudamericano vistiendo la camiseta del Olimpia de Paraguay, Tim Payne tuvo otra buena noticia. El lateral de 32 años convirtió un gol en el partido ante Rubio Ñú por la tercera fecha de la liga paraguaya.