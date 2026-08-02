Independiente Rivadavia visita a Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El campeón de la Copa Argentina tiene 4 unidades producto de un triunfo y un empate, pero en la tabla anual se mantiene en lo más alto con 38 puntos.

Así llega Sarmiento de Junín, el rival de Independiente Rivadavia

Sarmiento, conducido por Facundo Sava, perdió los dos partidos que jugó en este Torneo Clausura ya que viene de caer como visitante 3 a 2 ante Banfield y en el debut perdió de local con Argentinos Juniors (también 3 a 2).

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín

Independiente Rivadavia venció 2 a 1 a Sarmiento de Junín por la 3ra fecha de la Zona B del Torneo Apertura en el Bautista Gargantini.

Los goles de la Lepra los convirtieron Fabrizio Sartori y Alejo Osella mientras que para Sarmiento descontó Junior Marabel.

Probables formaciones:

Sarmiento (J): Thiago Ayala, Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela yThiago Santamaría;Gabriel Díaz, Elián Giménez yCristian Zabala;Santiago Salle,Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.