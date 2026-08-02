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Independiente Rivadavia visita a Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia visitará a Sarmiento de Junín este lunes desde las 16.45, por la 3ra fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia visita a Sarmiento en Junín, con el objetivo de seguir en su racha positiva.

Independiente Rivadavia visita a Sarmiento en Junín, con el objetivo de seguir en su racha positiva.

Por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia visitará a Sarmiento de Junín, este lunes desde las 16.45.

El encuentro se jugará en el estadio Eva Perón con el arbitraje de Pablo Echavarría y será transmitido por Radio Nihuil y por la señal ESPN Premium.

Berti en el arribo de la Lepra a Jun&iacute;n.

Berti en el arribo de la Lepra a Junín.

El equipo de Alfredo Berti viene de ganarle de local a Huracán y ante el Verde de Junín tendrá su tercera presentación en el certamen ya que en su estreno igualó sin goles ante Atlético Tucumán como visitante.

El campeón de la Copa Argentina tiene 4 unidades producto de un triunfo y un empate, pero en la tabla anual se mantiene en lo más alto con 38 puntos.

Así llega Sarmiento de Junín, el rival de Independiente Rivadavia

Sarmiento, conducido por Facundo Sava, perdió los dos partidos que jugó en este Torneo Clausura ya que viene de caer como visitante 3 a 2 ante Banfield y en el debut perdió de local con Argentinos Juniors (también 3 a 2).

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín

Independiente Rivadavia venció 2 a 1 a Sarmiento de Junín por la 3ra fecha de la Zona B del Torneo Apertura en el Bautista Gargantini.

Los goles de la Lepra los convirtieron Fabrizio Sartori y Alejo Osella mientras que para Sarmiento descontó Junior Marabel.

Probables formaciones:

Sarmiento (J): Thiago Ayala, Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela yThiago Santamaría;Gabriel Díaz, Elián Giménez yCristian Zabala;Santiago Salle,Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

  • Estadio: Eva Perón de Junín
  • Hora: 16:45
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Sebastián Habib
  • TV: ESPN Premium

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