Cosas que se pueden poner en la mochila del inodoro para que el agua esté limpia y sin mal olor

No se puede colocar cualquier cosa en el inodoro, en la mochila o en la taza principal. Aunque existen muchos trucos caseros efectivos, no todos los ingredientes que se colocan en la mochila sirven o generan efectos. Lo mismo pasa con la taza del inodoro; arrojar cualquier residuo puede ocasionar problemas estructurales graves.
Te dejo algunos ingredientes o productos que sí se pueden colocar en el agua de la cisterna o mochila del inodoro para evitar malos olores y mantenerla siempre limpia.
¿Qué puedo poner en la mochila del innodo para que el agua esté limpia y sin mal olor?
Antes de saber qué se puede poner en la mochila o cisterna del inodoro, hay que conocer los productos o ingredientes que nunca se deberían colocar y que pueden dañar las partes internas del inodoro.
El primer lugar se lo lleva la lavandina pura o el cloro. Estos productos abrasivos destruyen y desgastan las gomas internas de silicona, las juntas, sellos y artefactos plásticos del interior.
Tampoco se tiene que abusar de las pastillas azules genéricas que se ponen dentro de la mochila del inodoro porque, con el paso del tiempo, pueden dejar restos de una masa pegajosa que traba el flotador o la válvula de descarga.
También es importante tener en cuenta qué cosas no se tiran en la taza del inodoro. Hay que tener cuidado con las pastillas colgantes que se pueden caer y tapar el inodoro al realizar una descarga.
Nunca tires en la taza del inodoro toallas higiénicas, tampones, toallas húmedas, pañales o colillas de cigarrillo. También hay que evitar productos como aceites, pinturas, disolventes o cualquier cosa que contamine y tape el inodoro.
Conociendo las cosas que no se pueden poner en las partes del inodoro con agua, se puede saber qué productos sí son seguros para que el interior esté limpio y sin olor.
Algunas pastillas son seguras para la cisterna, siempre que no choquen con el flotador. Salen alrededor de $5.000 y duran hasta 800 descargas. También se puede colocar un poco de vinagre blanco, una vez por semana, para eliminar el sarro interior, algunas bacterias y mantener el agua con buen olor. Evita yuyos, plantas o productos naturales no recomendados.
Consejos para realizar una limpieza profunda del inodoro
- Utiliza un paño o cepillo para el exterior del inodoro y otro para el interior.
- No realices mezclas raras de limpieza para el baño en general. Algunos productos, al combinarse, generan gases tóxicos.
- Para las manchas de sarro y óxido, utiliza vinagre blanco diluido en agua.
En pocas palabras
- Cuidado con la mochila: Evita usar lavandina pura o cloro, ya que dañan las partes internas de goma y plástico del inodoro.
- Alternativas seguras: Se pueden usar pastillas específicas para cisterna o vinagre blanco semanalmente para eliminar sarro y malos olores.
- Limpieza profunda: Para manchas de sarro y óxido, se recomienda usar vinagre blanco diluido en agua.