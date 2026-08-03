Cosas que se pueden poner en la mochila del inodoro para que el agua esté limpia y sin mal olor

El primer lugar se lo lleva la lavandina pura o el cloro. Estos productos abrasivos destruyen y desgastan las gomas internas de silicona, las juntas, sellos y artefactos plásticos del interior.

Tampoco se tiene que abusar de las pastillas azules genéricas que se ponen dentro de la mochila del inodoro porque, con el paso del tiempo, pueden dejar restos de una masa pegajosa que traba el flotador o la válvula de descarga.

También es importante tener en cuenta qué cosas no se tiran en la taza del inodoro. Hay que tener cuidado con las pastillas colgantes que se pueden caer y tapar el inodoro al realizar una descarga.

Nunca tires en la taza del inodoro toallas higiénicas, tampones, toallas húmedas, pañales o colillas de cigarrillo. También hay que evitar productos como aceites, pinturas, disolventes o cualquier cosa que contamine y tape el inodoro.

Consejos para mantener el agua de la mochila limpia.

Conociendo las cosas que no se pueden poner en las partes del inodoro con agua, se puede saber qué productos sí son seguros para que el interior esté limpio y sin olor.

Algunas pastillas son seguras para la cisterna, siempre que no choquen con el flotador. Salen alrededor de $5.000 y duran hasta 800 descargas. También se puede colocar un poco de vinagre blanco, una vez por semana, para eliminar el sarro interior, algunas bacterias y mantener el agua con buen olor. Evita yuyos, plantas o productos naturales no recomendados.

Consejos para realizar una limpieza profunda del inodoro

Limpia el inodoro por lo menos una vez a la semana.