Árbol de jade: qué significa que tenga ampollas marrones y cómo solucionar este problema

Este fenómeno ocurre cuando se produce un desequilibrio drástico en el riego o en las condiciones del entorno. Las raíces del árbol absorben agua mucho más rápido de lo que las hojas pueden transpirar o evaporar.

Diferentes problemas pueden ocasionarse en el árbol de jade.

Al acumularse tanta presión de agua en el interior, las células se hinchan al límite y literalmente explotan por dentro. Como respuesta para sanar esa herida interna, el árbol de jade genera un tejido cicatricial duro y rugoso que adopta esa apariencia de ampolla marrón.

Entre los factores que desencadenan este problema se destacan:

Riegos excesivos o mal cronometrados: regar demasiado seguido, especialmente en días nublados, lluviosos o durante los meses fríos.

regar demasiado seguido, especialmente en días nublados, lluviosos o durante los meses fríos. Falta de ventilación: un entorno cerrado donde el aire no circula dificulta que la humedad ambiental y la transpiración de la planta fluyan de forma correcta.

un entorno cerrado donde el aire no circula dificulta que la humedad ambiental y la transpiración de la planta fluyan de forma correcta. Sustrato inadecuado: utilizar tierras muy compactas que retienen la humedad por demasiado tiempo alrededor de las raíces.

Cómo solucionar este problema en el árbol de jade

Para detener la aparición de las ampollas y devolverle la salud a tu árbol de jade, se aconseja seguir estos pasos fundamentales: