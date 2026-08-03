El árbol de jade es famoso por su versatilidad, su durabilidad, la belleza de sus hojas carnosas y su relación con la prosperidad según el Feng Shui, entre otras grandes cualidades. Es, sin duda, uno de los ejemplares preferidos por las personas para tener en el interior de casa o en el jardín.
Árbol de jade: qué significa que tenga ampollas marrones y cómo solucionar este problema
Si tu árbol de jade tiene manchas marrones, debes saber qué significa este problema y cómo solucionarlo
Sin embargo, lograr que luzca en perfectas condiciones y libre de alteraciones físicas requiere de atención constante. En ocasiones, los aficionados a la jardinería se encuentran con una escena que muchas veces no entienden qué significa: la aparición de extrañas protuberancias o costras en la superficie de la planta.
Qué significa que el árbol de jade tenga ampollas marrones
Las ampollas o costras marrones con textura de corcho que aparecen en las hojas o tallos del árbol de jade son técnicamente edemas corchosos.
Este fenómeno ocurre cuando se produce un desequilibrio drástico en el riego o en las condiciones del entorno. Las raíces del árbol absorben agua mucho más rápido de lo que las hojas pueden transpirar o evaporar.
Al acumularse tanta presión de agua en el interior, las células se hinchan al límite y literalmente explotan por dentro. Como respuesta para sanar esa herida interna, el árbol de jade genera un tejido cicatricial duro y rugoso que adopta esa apariencia de ampolla marrón.
Entre los factores que desencadenan este problema se destacan:
- Riegos excesivos o mal cronometrados: regar demasiado seguido, especialmente en días nublados, lluviosos o durante los meses fríos.
- Falta de ventilación: un entorno cerrado donde el aire no circula dificulta que la humedad ambiental y la transpiración de la planta fluyan de forma correcta.
- Sustrato inadecuado: utilizar tierras muy compactas que retienen la humedad por demasiado tiempo alrededor de las raíces.
Cómo solucionar este problema en el árbol de jade
Para detener la aparición de las ampollas y devolverle la salud a tu árbol de jade, se aconseja seguir estos pasos fundamentales:
- Suspender los riegos de inmediato: deja que la tierra se seque por completo antes de volver a aportar agua. En épocas de menor evaporación, el jade puede pasar semanas sin regarse.
- Mejorar el sustrato y el drenaje: trasplanta el ejemplar a una mezcla porosa específica para suculentas (combinada con perlita o piedra pómez) y asegúrate de que la maceta cuente con agujeros de salida.
- Aumentar la ventilación y la luz: ubica la planta en un sector bien iluminado y ventilado para favorecer la correcta transpiración foliar.
En pocas palabras
- Ampollas marrones: son edemas corchosos causados por desequilibrios en el riego o el entorno de la planta.
- Causa principal: las raíces absorben agua más rápido de lo que las hojas pueden transpirar, provocando presión interna.
- Solución: suspender riegos, mejorar el sustrato, el drenaje y aumentar la ventilación y luz.