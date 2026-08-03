Inicio Ovación Fútbol River Plate
nueva derrota para River

Clima caliente en el Monumental: Coudet no dio declaraciones y el hincha de River pidió por otro recordado DT

River volvió a perder en el Torneo Clausura y arrastra cuatro derrotas consecutivas en este inicio de semestre. El hincha manifestó su enojo en medio de un clima tenso

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Coudet se fue del Monumental sin dar declaraciones.

Coudet se fue del Monumental sin dar declaraciones.

River volvió a caer en el Torneo Clausura y acumula cuatro derrotas consecutivas en el inicio del semestre. En el Monumental, luego de un nuevo traspié ante Rosario Central, el hincha del Millonario manifestó su enojo en medio de un clima tenso y pidió por un recordado entrenador que pasó por el sillón de DT en Núñez.

Por su parte, Eduardo Coudet no dialogó con la prensa en conferencia ni tampoco en zona mixta. El silencio fue la carta que eligió el Chacho en plena crisis.

Coudet se fue sin dar declaraciones y los hinchas de River pidieron por otro DT

El hecho de que Coudet no hablara con la prensa fue una decisión que se tomó antes del partido. Detrás del silencio del DT, se encolumnó el de los jugadores. No hubo respuesta en zona mixta sobre el mal momento que atraviesa River.

El mensaje puertas para adentro es que la situación va a revertirse y, sobre todo, con la jerarquía que tiene el plantel del Millonario que en este mercado de pases se hizo con los servicios de Nicolás Otamendi, Ángel Correa (dos campeones del mundo), Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y, está al caer, Thiago Almada.

Pero el optimismo interno no se contagia al exterior. Al hincha de River se le acabó la paciencia y despidió al equipo con silbidos luego de la derrota ante Rosario Central. Además, se coreó un nombre particular en el hall del Monumental: el de Ramón Díaz.

El riojano tuvo tres ciclos en River como DT, tras su exitosa experiencia como jugador. Como entrenador del Millonario, Díaz estuvo entre 1995 y 1999, luego entre 2001 y 2002, y finalmente entre 2012 y 2014 (después del regreso a Primera). Al frente del elenco de Núñez levantó siete títulos locales y dos internacionales, entre ellos, la Copa Libertadores 1996.

Pese al pedido de los hinchas, para la dirigencia de River por ahora el frente está claro: el Chacho Coudet seguirá siendo el entrenador del Millonario.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas