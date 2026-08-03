Clima caliente en el Monumental: Coudet no dio declaraciones y el hincha de River pidió por otro recordado DT

El mensaje puertas para adentro es que la situación va a revertirse y, sobre todo, con la jerarquía que tiene el plantel del Millonario que en este mercado de pases se hizo con los servicios de Nicolás Otamendi, Ángel Correa (dos campeones del mundo), Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y, está al caer, Thiago Almada.

Pero el optimismo interno no se contagia al exterior. Al hincha de River se le acabó la paciencia y despidió al equipo con silbidos luego de la derrota ante Rosario Central. Además, se coreó un nombre particular en el hall del Monumental: el de Ramón Díaz.

El riojano tuvo tres ciclos en River como DT, tras su exitosa experiencia como jugador. Como entrenador del Millonario, Díaz estuvo entre 1995 y 1999, luego entre 2001 y 2002, y finalmente entre 2012 y 2014 (después del regreso a Primera). Al frente del elenco de Núñez levantó siete títulos locales y dos internacionales, entre ellos, la Copa Libertadores 1996.

Pese al pedido de los hinchas, para la dirigencia de River por ahora el frente está claro: el Chacho Coudet seguirá siendo el entrenador del Millonario.