No es sed: el síntoma de deshidratación que todos sufren y nadie reconoce al instante

La boca seca es un síntoma de deshidratación.

No es sed: el síntoma de deshidratación que todos pueden sufrir y nadie reconoce

El síntoma que se empieza a notar en casos de deshidratación es la boca seca o pastosa. Pues la saliva es uno de los primeros indicadores del nivel de hidratación. Cuando falta agua, la boca se pone áspera y aparece una sensación pegajosa en la zona. Este es el primer llamado del cuerpo para que lo llenes de líquido, incluso aunque no tengas sed.

El dolor de cabeza repentino por falta de agua hace que se pueda alterar el flujo sanguíneo y la presión dentro del cráneo, provocando cefaleas que se confunden con cansancio o estrés. Si el dolor aparece de golpe, debes tomar agua de inmediato.

La sed es la señal más conocida, pero no siempre la más confiable.

La tercera señal suele ser también una de las que se suelen confundir mucho y por la que pocos prestan atención a la falta de agua. Cuando el cuerpo pierde líquido, el corazón tiene que trabajar más para llevar oxígeno a los tejidos, entonces, la fatiga se presenta, al igual que la dificultad para concentrarse y la sensación de pesadez corporal.

Es decir, en estos casos no es falta de ganas, sino que es tu organismo funcionando en “modo ahorro” por falta de hidratación.

Recomendación ante una posible deshidratación