La deshidratación es una de las condiciones médicas que se suele subestimar porque sus primeras señales se confunden con el simple agotamiento del día. En este sentido, su aviso puede empezar mucho antes de que sientas sed, por eso escuchar tu cuerpo y reconocer las señales es clave para prevenir complicaciones.
No es sed: el síntoma de deshidratación que todos sufren y nadie reconoce al instante
La deshidratación no siempre llega con grandes síntomas, sino que empieza de manera silenciosa y la sed, en realidad es la última advertencia
El problema es que, cuando la falta de líquido comienza a hacer efecto, solemos esperar a tener sed para tomar agua, cuando en realidad ese es el último aviso del organismo.
Te enseñamos las tres señales tempranas y primordiales que pueden ayudarte a beber agua a tiempo.
No es sed: el síntoma de deshidratación que todos pueden sufrir y nadie reconoce
El síntoma que se empieza a notar en casos de deshidratación es la boca seca o pastosa. Pues la saliva es uno de los primeros indicadores del nivel de hidratación. Cuando falta agua, la boca se pone áspera y aparece una sensación pegajosa en la zona. Este es el primer llamado del cuerpo para que lo llenes de líquido, incluso aunque no tengas sed.
El dolor de cabeza repentino por falta de agua hace que se pueda alterar el flujo sanguíneo y la presión dentro del cráneo, provocando cefaleas que se confunden con cansancio o estrés. Si el dolor aparece de golpe, debes tomar agua de inmediato.
La tercera señal suele ser también una de las que se suelen confundir mucho y por la que pocos prestan atención a la falta de agua. Cuando el cuerpo pierde líquido, el corazón tiene que trabajar más para llevar oxígeno a los tejidos, entonces, la fatiga se presenta, al igual que la dificultad para concentrarse y la sensación de pesadez corporal.
Es decir, en estos casos no es falta de ganas, sino que es tu organismo funcionando en “modo ahorro” por falta de hidratación.
Recomendación ante una posible deshidratación
- Toma agua lo antes posible.
- Si estuviste al sol, transpiraste mucho o hiciste ejercicio, optá por bebidas con electrolitos para reponer lo perdido.
- Evitá el alcohol y las bebidas muy azucaradas, que deshidratan aún más.
En pocas palabras
- Síntoma clave: La boca seca es el primer aviso de deshidratación, incluso antes de sentir sed.
- Dolor de cabeza: Un malestar repentino que puede indicar alteración del flujo sanguíneo por falta de agua.
- Fatiga corporal: Dificultad para concentrarse y sensación de pesadez pueden ser señales de que el cuerpo necesita líquido.