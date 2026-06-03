Ni temblores, ni pérdida del olfato: el primer síntoma que detecta el Parkinson, según experto

El primer síntoma que detecta el Parkinson

En una reciente entrevista, el doctor en Ciencias Biológicas e investigador argentino Juan Ferrario desmitificó las creencias comunes sobre la enfermedad, revelando el primer síntoma detectable.

Para sorpresa de muchos, no se trata de los temblores, ni tampoco de la pérdida del olfato, que son dos de los síntomas comunes e iniciales.

Sin entrar en rodeos, y siempre según el especialista, el primer síntoma de esta enfermedad puede ser la rigidez muscular. Una manifestación temprana que genera una resistencia constante en las articualaciones.

"En las etapas iniciales, este síntoma resulta muy difícil de detectar", advierte Ferrario. Al no presentar el temblor clásico, muchas personas postergan la consulta médica, lo que retrasa un diagnóstico temprano.

parkinson, adultos mayores, actividad fisica El temblor en las manos es otra de las señales físicas comunes.

Según el análisis del experto, “en estas situaciones particulares, la enfermedad puede manifestarse mucho antes de lo previsto. Incluso a partir de los 10 años o en la franja de los 30 a 40 años”.

Para comprender el impacto de esta enfermedad, es fundamental separar las señales clínicas de los mitos sociales. Otros de los síntomas físicos son los que se muestran a continuación:

Bradicinesia: lentitud generalizada para realizar movimientos cotidianos (como abotonarse la camisa).

Temblor en reposo: aparece habitualmente cuando la extremidad está relajada y desaparece al hacer una acción voluntaria.

Inestabilidad postural: dificultades en el equilibrio que suelen surgir en etapas más avanzadas.

Las señales silenciosas del Parkinson