Un adolescente de San Martín busca ayuda para operarse y evitar la ceguera

Los primeros síntomas suelen aparecer durante la adolescencia o al comienzo de la adultez. La visión se vuelve cada vez más borrosa y distorsionada, obligando a modificar con frecuencia la graduación de los anteojos sin conseguir una corrección adecuada. También es habitual que aparezca sensibilidad a la luz y dificultades para ver con claridad durante la noche.

En el caso de Gonzalo, los especialistas advirtieron que el tiempo es un factor determinante. Por ese motivo recomendaron realizar la cirugía dentro de las próximas semanas, antes de que la enfermedad continúe avanzando.

Una campaña para reunir el dinero de la cirugía

Frente al costo del tratamiento, familiares y amigos impulsaron una campaña para recaudar los fondos necesarios. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias a los alias ayuda.a.gonza o facu44123.

Además del aporte económico, la familia sostiene que compartir la campaña en redes sociales puede ayudar a que la convocatoria llegue a más personas y aumenten las posibilidades de reunir el dinero dentro del plazo indicado por los médicos.