Un adolescente mendocino, Gonzalo Ramírez, atraviesa una situación que puede definir el futuro de su salud visual. El el chico, que reside en Palmira, fue diagnosticado con queratocono, una enfermedad que provoca la deformación progresiva de la córnea y que, a su edad, suele avanzar con rapidez.
Un adolescente de San Martín busca ayuda para operarse y evitar la ceguera
Gonzalo Ramirez, de 17 años, padece queratocono. La enfermedad avanza muy rápido y la operación debe ser en un mes
Los médicos que lo atienden indicaron que debe ser operado dentro del próximo mes para intentar detener el deterioro de la visión y reducir el riesgo de daños permanentes. Sin embargo, el costo del procedimiento supera las posibilidades económicas de su familia, que inició una campaña solidaria para reunir el dinero necesario.
Una enfermedad que progresa durante la adolescencia
El queratocono es una patología ocular que afecta la córnea, la superficie transparente ubicada en la parte frontal del ojo. A medida que la enfermedad avanza, ese tejido pierde su forma habitual, se adelgaza y comienza a deformarse, lo que altera el ingreso de la luz y dificulta el enfoque.
Los primeros síntomas suelen aparecer durante la adolescencia o al comienzo de la adultez. La visión se vuelve cada vez más borrosa y distorsionada, obligando a modificar con frecuencia la graduación de los anteojos sin conseguir una corrección adecuada. También es habitual que aparezca sensibilidad a la luz y dificultades para ver con claridad durante la noche.
En el caso de Gonzalo, los especialistas advirtieron que el tiempo es un factor determinante. Por ese motivo recomendaron realizar la cirugía dentro de las próximas semanas, antes de que la enfermedad continúe avanzando.
Una campaña para reunir el dinero de la cirugía
Frente al costo del tratamiento, familiares y amigos impulsaron una campaña para recaudar los fondos necesarios. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias a los alias ayuda.a.gonza o facu44123.
Además del aporte económico, la familia sostiene que compartir la campaña en redes sociales puede ayudar a que la convocatoria llegue a más personas y aumenten las posibilidades de reunir el dinero dentro del plazo indicado por los médicos.
En pocas palabras
- Adolescente necesita ayuda para operarse: Gonzalo Ramírez, 17, necesita una operación urgente para evitar la ceguera.
- Enfermedad Progresiva: El queratocono deforma la córnea y avanza rápidamente en la adolescencia.
- Campaña Solidaria: La familia busca recaudar fondos para la cirugía, cuyo costo es elevado.