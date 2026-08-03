Qué marcas están: la colosal montaña de 60.000 toneladas de ropa en Sudamérica que ya se ve desde el espacio

Sin embargo, el volumen que no logra comercializarse termina abandonado en pleno desierto debido a que nadie asume los costos de gestión de los desechos.

Estudios desarrollados en el lugar por la ONG Ek y el colectivo chileno Desierto Vestido identificaron prendas pertenecientes a reconocidas marcas internacionales como:

Zara

H&M

Hugo Boss

Adidas

Levi’s

Nike

Tommy Hilfiger

Under Armour

Old Navy

El crecimiento incesante de este depósito irregular mantiene en alerta a la comunidad internacional, exponiendo la urgencia de reevaluar las cadenas de consumo y la disposición final de los residuos textiles a nivel global.

Hay que destacar que las prendas de ropa no solo se acumulan en este lugar, sino que muchas de ellas son incineradas o enterradas. Esto tiene consecuencias directas en el agua y aire de la zona, incluso han existido episodios en los que los residentes de Alto Hospicio se han visto obligados a permanecer en casa con las ventanas cerradas durante los momentos de quema.