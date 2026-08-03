Qué marcas están: la colosal montaña de 60.000 toneladas de ropa en Sudamérica que ya se ve desde el espacio

Ubicado en las cercanías de la localidad chilena de Alto Hospicio, en el norte del país, el desierto de Atacama alberga un basural que se convirtió en el reflejo más crudo del fenómeno de la moda rápida. Allí se erige una gigantesca montaña textil que supera las 60.000 toneladas de residuos de ropa y que, dada su magnitud, ya puede observarse claramente mediante imágenes satelitales.
La propia empresa de tecnología satelital SkyFi confirmó el hallazgo en sus canales oficiales: "Podemos confirmar que la enorme pila de ropa en el desierto de Chile existe y está creciendo". Frente a la gravedad del escenario, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no tardó en calificar la situación como una "emergencia ambiental y social para el planeta".
El circuito del vertedero de ropa en Alto Hospicio y las marcas involucradas
El origen de esta problemática radica en las miles de millones de prendas que se descartan anualmente en Europa y otros rincones del globo. Toneladas de estos cargamentos arriban a los muelles de Chile (en gran medida sin pagar impuestos) para ser trasladadas a la zona franca de Alto Hospicio, desde donde se distribuyen hacia diversos países latinoamericanos.
Sin embargo, el volumen que no logra comercializarse termina abandonado en pleno desierto debido a que nadie asume los costos de gestión de los desechos.
Estudios desarrollados en el lugar por la ONG Ek y el colectivo chileno Desierto Vestido identificaron prendas pertenecientes a reconocidas marcas internacionales como:
- Zara
- H&M
- Hugo Boss
- Adidas
- Levi’s
- Nike
- Tommy Hilfiger
- Under Armour
- Old Navy
El crecimiento incesante de este depósito irregular mantiene en alerta a la comunidad internacional, exponiendo la urgencia de reevaluar las cadenas de consumo y la disposición final de los residuos textiles a nivel global.
Hay que destacar que las prendas de ropa no solo se acumulan en este lugar, sino que muchas de ellas son incineradas o enterradas. Esto tiene consecuencias directas en el agua y aire de la zona, incluso han existido episodios en los que los residentes de Alto Hospicio se han visto obligados a permanecer en casa con las ventanas cerradas durante los momentos de quema.
En pocas palabras
- Montaña de ropa: un vertedero de 60.000 toneladas en Chile, visible desde el espacio, evidencia la moda rápida.
- Origen y destino: prendas descartadas en Europa llegan a Chile y las no vendidas terminan abandonadas en el desierto de Atacama.
- Impacto ambiental: la ONU califica la situación como una emergencia, con prendas de marca contaminando aire y agua.