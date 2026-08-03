Introdujeron un pez de Estados Unidos en España hace 70 años y hoy altera la biodiversidad de ríos

Este pez posee una dieta muy variada: se alimenta de insectos acuáticos, peces, anfibios, pequeños reptiles e incluso mamíferos. Además, los ejemplares jóvenes son especialmente adaptables, lo que favorece su supervivencia y expansión. Desde 2013, esta especie forma parte del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y también está incluida entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo.

¿Por qué este pez representa un peligro?

La perca americana puede superar los 40 centímetros de longitud y prospera en aguas cálidas, tranquilas y con abundante vegetación, como embalses, lagunas y ríos de curso medio y bajo. Su presencia altera las cadenas tróficas, reduce las poblaciones de especies autóctonas y pone en riesgo la biodiversidad de los ecosistemas de agua dulce.

Además, compite por alimento y espacio con las especies nativas y puede transmitir parásitos y enfermedades a la fauna local. Debido a su impacto ecológico, la normativa española establece que, si se captura un ejemplar en un tramo de agua no considerado histórico para la especie, está estrictamente prohibido devolverlo vivo al agua. En esos casos, debe sacrificarse de inmediato para evitar su propagación.