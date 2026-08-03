Arruabarrena sigue disconforme con el rendimiento de Boca y habló de "errores tontos" tras el empate ante Newell's

En esa línea, Arruabarrena puntualizó en que los "errores tontos" terminaron por costarle "muy caro" al Xeneize, y se mostró preocupado por lo siguiente: "Veo errores individuales, no tácticos. Sabía donde venía y con lo que me iba a encontrar. No tenemos tiempo de trabajar y los ejercicios serán más de calidad que cantidad".

Más allá de las críticas, Arruabarrena destacó algunos pasajes de Boca en el encuentro, aunque admitió que el equipo todavía está lejos de la regularidad que pretende. "Me gustó el equipo en bastantes ratos de partido. Hubo una reacción y eso es positivo. Veo a los jugadores con ganas y trabajando pero esos 15 minutos te pegan un palito. Me quedo con la reacción que tuvimos".

Boca todavía no logró sumar de a tres en el certamen local luego de la goleada 3 a 0 recibida ante Deportivo Riestra en el debut, y el reciente empate frente a Newell’s en condición de visitante. El siguiente desafío será recibir a Estudiantes de La Plata, el miércoles 5 de agosto desde las 19, en el Tomás Adolfo Ducó.