Objetos de la cocina y alimentos que nunca se tienen que meter al microondas

El microondas es uno de los ejemplos más claros de la descripción anterior. Este electrodoméstico se utiliza para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Considerando su funcionamiento y el método por el cual calienta la comida, hay muchas cosas a considerar antes de usarlo.
Consejos de cocina: cómo funciona un microondas y por qué hay que tener cuidado
El microondas funciona de la siguiente forma: este dispositivo produce ondas electromagnéticas de alta frecuencia por medio de un componente llamado magnetrón. Las ondas agitan las moléculas de agua de los alimentos y hacen que se calienten por fricción.
Este punto de las ondas electromagnéticas es justamente lo que hay que tener en cuenta al momento de usar el microondas. No calienta como un horno a gas o como un horno eléctrico por resistencias; estas ondas no se pueden mezclar con ciertos materiales.
Es un electrodoméstico práctico y útil de uso diario que permite calentar las sobras, descongelar lo que vamos a hornear o preparar algunas recetas de forma más rápida y simple.
Qué objetos y utensilios nunca se tienen que meter en el microondas
Muchos utensilios y objetos de la cocina que tenemos a mano y usamos en el día a día pueden generar accidentes e incendios graves si se colocan dentro del microondas encendido.
El primer objeto o material que nunca se tiene que meter al microondas es el metal, de cualquier tipo. Si alguna vez te olvidaste la cuchara metálica dentro de la taza de café cuando lo calentaste y no pasó nada, tuviste mucha suerte.
El metal de las cucharas, tenedores, moldes o tapas refleja las ondas electromagnéticas del microondas en lugar de absorberlas. Esto genera chispas, arcos eléctricos e incendios en casos más extremos.
De la mano de los metales viene el papel de aluminio. Genera el mismo efecto y, si está en contacto con aceites o grasas de los alimentos, se puede incendiar. Solo se usa en el horno.
El poliestireno o telgopor es otro material que nunca, bajo ningún punto, se puede meter en el microondas. Las bandejas de alimentos de este material se deforman en el microondas, se derriten y liberan gases tóxicos. Los plásticos de recipientes no aptos, las bolsas de nylon o los envases desechables tampoco se meten en el microondas.
En cuanto a los alimentos, hay que tener mucho cuidado al calentar huevos cocidos enteros o con cáscara, agua sola o líquidos que pueden hervir dentro del microondas.
En pocas palabras
- Precaución en microondas: Evitar objetos metálicos como aluminio, telgopor y plásticos no aptos para prevenir incendios y gases tóxicos.
- Funcionamiento del microondas: Genera ondas electromagnéticas que agitan las moléculas de agua para calentar los alimentos por fricción.
- Riesgos con alimentos: No calentar huevos enteros o con cáscara, ni líquidos que puedan hervir repentinamente, para evitar accidentes.