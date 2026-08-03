Objetos de la cocina y alimentos que nunca se tienen que meter al microondas

Este punto de las ondas electromagnéticas es justamente lo que hay que tener en cuenta al momento de usar el microondas. No calienta como un horno a gas o como un horno eléctrico por resistencias; estas ondas no se pueden mezclar con ciertos materiales.

Los microondas funcionan con ondas electromagnéticas.

Es un electrodoméstico práctico y útil de uso diario que permite calentar las sobras, descongelar lo que vamos a hornear o preparar algunas recetas de forma más rápida y simple.

Qué objetos y utensilios nunca se tienen que meter en el microondas

Muchos utensilios y objetos de la cocina que tenemos a mano y usamos en el día a día pueden generar accidentes e incendios graves si se colocan dentro del microondas encendido.

El primer objeto o material que nunca se tiene que meter al microondas es el metal, de cualquier tipo. Si alguna vez te olvidaste la cuchara metálica dentro de la taza de café cuando lo calentaste y no pasó nada, tuviste mucha suerte.

El metal de las cucharas, tenedores, moldes o tapas refleja las ondas electromagnéticas del microondas en lugar de absorberlas. Esto genera chispas, arcos eléctricos e incendios en casos más extremos.

No todo se puede meter en el microondas.

De la mano de los metales viene el papel de aluminio. Genera el mismo efecto y, si está en contacto con aceites o grasas de los alimentos, se puede incendiar. Solo se usa en el horno.

El poliestireno o telgopor es otro material que nunca, bajo ningún punto, se puede meter en el microondas. Las bandejas de alimentos de este material se deforman en el microondas, se derriten y liberan gases tóxicos. Los plásticos de recipientes no aptos, las bolsas de nylon o los envases desechables tampoco se meten en el microondas.

En cuanto a los alimentos, hay que tener mucho cuidado al calentar huevos cocidos enteros o con cáscara, agua sola o líquidos que pueden hervir dentro del microondas.