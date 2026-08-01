Los moldes de cocina se oxidan principalmente por la humedad residual, la falta de secado correcto y el contacto con alimentos ácidos.

Cómo curar o componer un molde viejo oxidado para volverlo a usar

Una bandeja para hornear recién comprada promete mucho. Pero el brillo impecable del metal nuevo no dura tanto a raíz del mismo uso y calor. Con el tiempo, aparecerán manchas de quemaduras, marcas de grasa permanentes y, si no tienes cuidado, puede haber zonas comprometidas con el óxido.

El primer paso del truco es lavar el molde que usas para hacer panes o postres que esté oxidado. Para hacerlo debes pasarle un limón para que ayude a arrancar el óxido y agua con jabón. Un paso muy importante es secarlo correctamente sin que le quede una gota de agua para seguir evitando que se vea igual.

Existen muchos trucos para recuperar un molde lleno de óxido.

El segundo paso es untar el molde con manteca vegetal en toda su extensión para hacer un tipo de curado del objeto. El siguiente paso es meter el molde al horno, al calor, para que se queme la manteca y empiece el proceso de curación. Por último, pasados los 20 minutos, verás instantáneamente cómo el óxido desaparece.

Ahora, lava nuevamente el molde y sécalo con un trapo para que no vuelva a oxidarse. Sin embargo, si no quieres usar manteca puedes intentarlo con los siguientes ingredientes que no necesitarás llevar al calor: bicarbonato, vinagre, papel de aluminio, aceite de oliva, detergente y esponja de cocina.

El proceso es el mismo, debes lavar el objeto que tenga óxido con todos los ingredientes mencionados. Primero ponéle con vinagre y bicarbonato, luego lávalo y finalmente cúbrelo con un poco de aceite de oliva.