La NASA inauguró un nuevo túnel de viento para probar aviones y naves rumbo a la Luna y Marte

La NASA inauguró un nuevo túnel de viento, el primero en cuatro décadas, destinado a mejorar el rendimiento y la seguridad de futuras generaciones de aviones, cohetes y vehículos espaciales.

Dónde está y qué capacidades tiene

El túnel se ubica en el Centro de Investigación Langley, en Hampton (Virginia), y reemplaza dos instalaciones históricas, concentrando sus capacidades en un espacio de 2.320 metros cuadrados.

Entre sus características principales:

Velocidad del aire: hasta 188 km/h (117 mph), el doble que los túneles anteriores.

hasta (117 mph), el doble que los túneles anteriores. Motores: cuatro unidades de 750 caballos de fuerza .

cuatro unidades de . Hélices: de fibra de carbono, con 4,2 metros de diámetro .

de fibra de carbono, con . Cámara de prueba: de 6 metros de diámetro, apta para modelos más grandes y pesados.

Estas capacidades permiten estudiar el comportamiento aerodinámico de aviones, naves espaciales, paracaídas y otros vehículos durante el vuelo.

Clave para misiones a la Luna y Marte

La NASA explicó que el túnel será fundamental para las futuras misiones lunares, ya que permitirá probar las fases de entrada, descenso y aterrizaje de los vehículos que viajarán al satélite.

Además, la instalación ayudará a diseñar aeronaves destinadas a Marte y otros destinos del sistema solar donde sea posible el vuelo atmosférico. Esto incluye vehículos experimentales, drones y sistemas autónomos que podrían operar en entornos extraterrestres.

Eficiencia energética y desarrollo tecnológico

La agencia destacó que el nuevo túnel es más eficiente energéticamente, lo que reduce costos de mantenimiento y ofrece mayor flexibilidad para investigaciones futuras.

La instalación impulsará estudios experimentales en:

Vehículos autónomos.

Drones.

Aviones comerciales y militares.

Modelos X-planes.

Sistemas de vuelo avanzados.

Su inauguración forma parte de un plan de revitalización del campus de Langley a 20 años, orientado a modernizar la infraestructura científica de la NASA.

El nuevo túnel de viento de la NASA representa un salto tecnológico clave para la ciencia aeroespacial. Con capacidades avanzadas y un enfoque en misiones a la Luna y Marte, la instalación permitirá desarrollar vehículos más seguros y eficientes, fortaleciendo el futuro de la exploración espacial.