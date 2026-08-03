La NASA inauguró un nuevo túnel de viento para probar aviones y naves rumbo a la Luna y Marte

La NASA inauguró un nuevo túnel de viento, el primero en cuatro décadas, destinado a mejorar el rendimiento y la seguridad de futuras generaciones de aviones, cohetes y vehículos espaciales. La instalación será clave para las misiones a la Luna y Marte, y marca un avance significativo en la ciencia y la tecnología aeroespacial.
Un laboratorio para “hacer volar” el futuro
Según informa la agencia EFE, la NASA presentó su nueva Instalación de Investigación de Dinámica de Vuelo, un túnel de viento diseñado para probar prototipos de aviones y naves espaciales en condiciones controladas. El objetivo es detectar fallas de diseño, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento antes de realizar pruebas reales de vuelo.
“Es el primer gran túnel de viento nuevo de la NASA en más de 40 años”, destacó Jared Isaacman, administrador de la agencia, durante la inauguración. La instalación permitirá evaluar tecnologías que definirán el futuro de la aviación y la exploración espacial.
Dónde está y qué capacidades tiene
El túnel se ubica en el Centro de Investigación Langley, en Hampton (Virginia), y reemplaza dos instalaciones históricas, concentrando sus capacidades en un espacio de 2.320 metros cuadrados.
Entre sus características principales:
- Velocidad del aire: hasta 188 km/h (117 mph), el doble que los túneles anteriores.
- Motores: cuatro unidades de 750 caballos de fuerza.
- Hélices: de fibra de carbono, con 4,2 metros de diámetro.
- Cámara de prueba: de 6 metros de diámetro, apta para modelos más grandes y pesados.
Estas capacidades permiten estudiar el comportamiento aerodinámico de aviones, naves espaciales, paracaídas y otros vehículos durante el vuelo.
Clave para misiones a la Luna y Marte
La NASA explicó que el túnel será fundamental para las futuras misiones lunares, ya que permitirá probar las fases de entrada, descenso y aterrizaje de los vehículos que viajarán al satélite.
Además, la instalación ayudará a diseñar aeronaves destinadas a Marte y otros destinos del sistema solar donde sea posible el vuelo atmosférico. Esto incluye vehículos experimentales, drones y sistemas autónomos que podrían operar en entornos extraterrestres.
Eficiencia energética y desarrollo tecnológico
La agencia destacó que el nuevo túnel es más eficiente energéticamente, lo que reduce costos de mantenimiento y ofrece mayor flexibilidad para investigaciones futuras.
La instalación impulsará estudios experimentales en:
- Vehículos autónomos.
- Drones.
- Aviones comerciales y militares.
- Modelos X-planes.
- Sistemas de vuelo avanzados.
Su inauguración forma parte de un plan de revitalización del campus de Langley a 20 años, orientado a modernizar la infraestructura científica de la NASA.
El nuevo túnel de viento de la NASA representa un salto tecnológico clave para la ciencia aeroespacial. Con capacidades avanzadas y un enfoque en misiones a la Luna y Marte, la instalación permitirá desarrollar vehículos más seguros y eficientes, fortaleciendo el futuro de la exploración espacial.
En pocas palabras
- NASA inauguró un túnel de viento, el primero en 40 años, para probar naves espaciales.
- La instalación, en el Centro de Investigación Langley, permitirá mejorar la seguridad y rendimiento de vehículos.
- Será clave para futuras misiones a la Luna y Marte, así como para el desarrollo de tecnologías aeroespaciales.