River no tiene paz: la repudiable reacción de un jugador borrado tras perder con Rosario Central

Sucede que Castaño reaccionó de manera pública a una publicación de su compatriota Jaminton Campaz, una de las figuras estelares del Canalla en el partido.

El volante borrado del Millonario decidió comentar el posteo del atacante rosarino con un contundente "Animal", acompañado por emojis de fuego, celebrando abiertamente algo así como nada menos que el triunfo del rival de turno.

Kevin Castaño quedó envuelto en una polémica.

La interacción no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, las capturas de pantalla recorrieron las redes sociales y despertaron una ola de indignación generalizada entre los hinchas de River, quienes calificaron el accionar como una falta de códigos y de respeto hacia la camiseta.

Marginado por el cuerpo técnico y a la espera de resolver su futuro futbolístico fuera del país, la actitud de Castaño dejó en claro que River continúa sin encontrar algo de paz ni siquiera fuera de las canchas.

Thiago Almada dio el sí y volvería a la Argentina

Una buena para El Millonario sería la incorporación de Thiago Almada, quien habría aceptado para volver a jugar en el país. Con el acuerdo entre el futbolista y la dirigencia riverplatense encarrilado, las negociaciones se trasladaron de lleno entre los clubes.

River negocia con Atlético de Madrid para cerrar la compra del 50% de su ficha, una operación que rondaría los 20 millones de euros y que se transformaría en una de las inversiones más importantes en la historia del club