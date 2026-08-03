River no tiene paz: la repudiable reacción de un jugador borrado tras perder con Rosario Central

En medio de un escenario caliente por la falta de regularidad, River sumó un nuevo dolor de cabeza que excedió lo estrictamente futbolístico, desatando la furia de los hinchas en las redes sociales.
La actualidad de River atraviesa un momento sumamente delicado, y se ve no solo adentro sino también fuera de la cancha
En medio de un escenario caliente por la falta de regularidad, River sumó un nuevo dolor de cabeza que excedió lo estrictamente futbolístico, desatando la furia de los hinchas en las redes sociales.
El foco del conflicto es Kevin Castaño. El mediocampista colombiano, que hoy se encuentra marginado del plantel profesional y a la espera de acordar su salida rumbo al exterior, protagonizó una desafortunada actitud en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó.
Todo se desencadenó de manera casi instantánea tras la dura derrota sufrida por el conjunto de Núñez frente a Rosario Central en El Monumental.
Sucede que Castaño reaccionó de manera pública a una publicación de su compatriota Jaminton Campaz, una de las figuras estelares del Canalla en el partido.
El volante borrado del Millonario decidió comentar el posteo del atacante rosarino con un contundente "Animal", acompañado por emojis de fuego, celebrando abiertamente algo así como nada menos que el triunfo del rival de turno.
La interacción no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, las capturas de pantalla recorrieron las redes sociales y despertaron una ola de indignación generalizada entre los hinchas de River, quienes calificaron el accionar como una falta de códigos y de respeto hacia la camiseta.
Marginado por el cuerpo técnico y a la espera de resolver su futuro futbolístico fuera del país, la actitud de Castaño dejó en claro que River continúa sin encontrar algo de paz ni siquiera fuera de las canchas.
Una buena para El Millonario sería la incorporación de Thiago Almada, quien habría aceptado para volver a jugar en el país. Con el acuerdo entre el futbolista y la dirigencia riverplatense encarrilado, las negociaciones se trasladaron de lleno entre los clubes.
River negocia con Atlético de Madrid para cerrar la compra del 50% de su ficha, una operación que rondaría los 20 millones de euros y que se transformaría en una de las inversiones más importantes en la historia del club