Los hinchas lo pidieron, pero qué es de la vida de Ramón Díaz

El pedido por el entrenador de 66 años también se había dado en marzo cuando la dirigencia decidió la salida de Martín Demichelis, pero finalmente eligieron al Chacho.

Ramón Díaz fue artífice de la Copa Libertadores 1996.

Así le fue a Ramón Díaz en River

En un momento complicado donde ni Marcelo Gallardo ni Eduardo Coudet le agarraron la mano al equipo, los hinchas están pidiendo por Ramón Díaz, un entrenador que supo ser el más importante hasta la llegada del Muñeco.

En total dirigió 368 partidos divididos en tres ciclos en River: el primero se desarrolló entre 1995 y 2000, el segundo en 2001-2002 y el tercero entre 2012 a 2014.

En total ganó 9 títulos (2 Internacionales y 7 locales:

Torneos Internacionales: Copa Libertadores 1996. Supercopa Sudamericana 1997.

Torneo locales: Torneo Apertura 1996. Torneo Clausura 1997. Torneo Apertura 1997 (Completó el histórico tricampeonato local). Torneo Apertura 1999. Torneo Clausura 2002. Torneo Final 2014. Copa Campeonato 2014 (Superfinal disputada ante San Lorenzo).



Fue el entrenador más ganador en el historia del Millonario hasta que fue superado por Marcelo Gallardo, quien tiene 14 títulos como DT de River.

Una de las fotos épicas de Ramón Díaz en el Monumental.

Que es de la vida de Ramón Díaz

Ramón se despidió de River el 25 de mayo de 2014 luego de consagrarse como supercampeón del fútbol argentino al vencer 1 a 0 a San Lorenzo en San Luis.

Tras su salida del Millonario, el Pelado encabezó diversos proyectos deportivos alrededor del mundo. Su primer desafío fue al frente de la selección de Paraguay - su única experiencia en un combinado nacional-, aunque los números no lo acompañaron: estuvo al mando en 20 partidos y solo cosechó 3 victorias.

Posteriormente desembarcó en el Al-Hilal de Arabia Saudita, club donde se transformaría en ídolo. En su primera etapa alzó tres trofeos: la Liga Profesional Saudí (2016/17 y 2017/18) y la Copa del Rey de 2017.

Luego registró pasos por Al-Ittihad, Pyramids de Egipto, Libertad de Paraguay y Al-Nasr, antes de concretar su regreso al Al-Hilal. En ese segundo ciclo sumó a su vitrina otra Liga Profesional Saudí (2021/22), una nueva Copa del Rey (2023) y la Supercopa Lusail 2022.

Ramón Díaz gané cuatro títulos en Arabia Saudita.

En 2023 llegó al fútbol brasileño para dirigir a Vasco da Gama - institución de la que se desligó a dos fechas del cierre en puestos de descenso, aunque el equipo finalmente salvó la categoría - y más tarde se consagró campeón del Torneo Paulista 2025 con Corinthians.

Ese mismo año retornó a Paraguay para asumir en Olimpia, donde apenas duró siete partidos debido a la falta de resultados. Su última experiencia fue en el Inter de Porto Alegre, donde dirigió 13 encuentros antes de ser cesado por una mala racha. En el último tiempo su nombre resonó como posible reemplazante de Sebastián Beccacece, aunque la versión no llegó a confirmarse.

Ahora parte de los hinchas de River sueñan con el regreso de Díaz, mientras que en las galerías del Monumental se escucha: "¡Ahí viene Ramón!".