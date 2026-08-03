Cuándo volverá al ruedo la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026

Es que varios jugadores de la "Scaloneta" no regresaron al país tras la final perdida en Nueva Jersey el pasado 19 de julio; en principio se dio la ausencia del capitán de la "Albiceleste", Lionel Andrés Messi, y de Rodrigo De Paul, que viajaron directo a Miami.

Messi recibirá la ovación de la gente en su país.

Además no volvieron a Argentina el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández; Julián Álvarez, en medio de la disputa con el Atlético de Madrid para una posible venta que quedó descartada; el delantero del Inter de Milán que no disputó ni un minuto en la final, Lautaro Martínez; los defensores Cristian "Cuti" Romero y Nahuel Molina; los arqueros suplentes del seleccionado, Gerónimo Rulli y Juan Musso; Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

El elenco nacional regresó el lunes 20 de julio al país luego de su participación en el Mundial y vivió un recibimiento cargado de emoción por parte de los hinchas, que se acercaron a Ezeiza para agradecerle al equipo el esfuerzo realizado durante el torneo.