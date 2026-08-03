Cuándo volverá al ruedo la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026

La Selección argentina tendrá su reencuentro con la gente. El elenco nacional, que logró el subcampeonato en el Mundial 2026 de la mano de Lionel Messi, jugará amistosos próximamente como parte de la fecha FIFA.
La Selección argentina, que logró el subcampeonato en el Mundial 2026 de la mano de Lionel Messi, se reencontrará con la gente próximamente
La Selección argentina tendrá su reencuentro con la gente. El elenco nacional, que logró el subcampeonato en el Mundial 2026 de la mano de Lionel Messi, jugará amistosos próximamente como parte de la fecha FIFA.
El elenco dirigido por Lionel Scaloni disputará como local el primer partido de la nueva cuádruple fecha FIFA conjunta entre septiembre y octubre. El astro Lionel Messi jugará ese compromiso en casa para recibir la ovación del público, que no pudo ver al capitán luego de la Copa del Mundo porque el crack estuvo en la casa de su familia en Rosario, junto a su círculo íntimo.
El Monumental de River Plate sería la sede de ese partido, pero todavía no fue confirmado el estadio donde la Selección Argentina será local en el primer amistoso en septiembre. En tanto, las otras tres presentaciones podrían ser en China.
Es que varios jugadores de la "Scaloneta" no regresaron al país tras la final perdida en Nueva Jersey el pasado 19 de julio; en principio se dio la ausencia del capitán de la "Albiceleste", Lionel Andrés Messi, y de Rodrigo De Paul, que viajaron directo a Miami.
Además no volvieron a Argentina el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández; Julián Álvarez, en medio de la disputa con el Atlético de Madrid para una posible venta que quedó descartada; el delantero del Inter de Milán que no disputó ni un minuto en la final, Lautaro Martínez; los defensores Cristian "Cuti" Romero y Nahuel Molina; los arqueros suplentes del seleccionado, Gerónimo Rulli y Juan Musso; Nicolás Paz y Giuliano Simeone.
El elenco nacional regresó el lunes 20 de julio al país luego de su participación en el Mundial y vivió un recibimiento cargado de emoción por parte de los hinchas, que se acercaron a Ezeiza para agradecerle al equipo el esfuerzo realizado durante el torneo.