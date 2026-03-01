Inicio Ovación Fútbol River Plate
Está sin trabajo

Hinchas de River colocaron pasacalles pidiendo el regreso de un entrenador histórico

Aunque aún no hay nada confirmado todo indica que el próximo entrenador de River será el Chacho Coudet, sin embargo los hinchas pidieron por un histórico

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River está en la búsqueda de su nuevo entrenador.

La salida de Marcelo Gallardo conllevó a que el entrenador de River Plate sea - de manera interina - Marcelo Escudero, mientras que los dirigentes analizan algunas opciones para ocupar un puesto que no es para cualquiera. Es así que comenzó la danza de candidatos: Hernán Crespo, Eduardo Coudet, Santiago Solari, Pablo Aimar y Diego Placente.

Lo que llamó la atención es que entre las posibilidades no surgió el nombre de un histórico entrenador del Millonario: Ramón Díaz, quien se encuentra sin trabajo después de su paso por el Internacional de Brasil.

Picarón. Ramón Díaz tendrá un nuevo contrato con River Plate.
Ramón Díaz en su paso como entrenador de River.

River ya tuvo su primera reunión por Zoom con Chacho Coudet y con Cristian Bragarnik (representante del entrenador) donde comenzaron a conversar para llegar a distintos acuerdos con el objetivo de efectivizar la llegada del técnico de 51 años.

Pero, al parecer, no todos están conformes con la elección y algunos hinchas de River así lo expresaron en las inmediaciones del Monumental donde aparecieron pasacalles reclamando por la contratación de Ramón Díaz.

Pasacalles River - Ramón Díaz
El pasacalle pide por el regreso de Ramón Díaz a River.

Uno de los pasacalles expresa: "Se olvidaron de Ramón", mientras que el otro cita una frase manifestada por el entrenador riojano dirigida al Boca de Mauricio Macri: "No alcanza con tener plata, hay que jugar bien al fulbo".

Pasacalles River
Los hinchas pidieron al riojano como candidato para ocupar el cargo de técnico vacante en River.

Los títulos de Ramón Díaz en River

Ramón Díaz obtuvo nueve títulos como entrenador de River:

Siete títulos locales:

  • Apertura 1996.

  • Clausura 1997.

  • Apertura 1997.

  • Apertura 1999.

  • Clausura 2002.

  • Torneo Final 2014.

  • Copa Campeonato 2014.

Dos títulos internacionales:

  • Copa Libertadores 1996.

  • Supercopa Sudamericana 1997.

