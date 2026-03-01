La salida de Marcelo Gallardo conllevó a que el entrenador deRiver Plate sea - de manera interina - Marcelo Escudero, mientras que los dirigentes analizan algunas opciones para ocupar un puesto que no es para cualquiera. Es así que comenzó la danza de candidatos: Hernán Crespo, Eduardo Coudet, Santiago Solari, Pablo Aimar y Diego Placente.
Hinchas de River colocaron pasacalles pidiendo el regreso de un entrenador histórico
River ya tuvo su primera reunión por Zoom con Chacho Coudet y con Cristian Bragarnik (representante del entrenador) donde comenzaron a conversar para llegar a distintos acuerdos con el objetivo de efectivizar la llegada del técnico de 51 años.
Pero, al parecer, no todos están conformes con la elección y algunos hinchas de River así lo expresaron en las inmediaciones del Monumental donde aparecieron pasacalles reclamando por la contratación de Ramón Díaz.
Uno de los pasacalles expresa: "Se olvidaron de Ramón", mientras que el otro cita una frase manifestada por el entrenador riojano dirigida al Boca de Mauricio Macri: "No alcanza con tener plata, hay que jugar bien al fulbo".
Los títulos de Ramón Díaz en River
Ramón Díaz obtuvo nueve títulos como entrenador de River: