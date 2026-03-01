Lo que llamó la atención es que entre las posibilidades no surgió el nombre de un histórico entrenador del Millonario: Ramón Díaz, quien se encuentra sin trabajo después de su paso por el Internacional de Brasil.

Picarón. Ramón Díaz tendrá un nuevo contrato con River Plate. Ramón Díaz en su paso como entrenador de River.

Hinchas de River colocaron pasacalles pidiendo el regreso de un entrenador histórico

River ya tuvo su primera reunión por Zoom con Chacho Coudet y con Cristian Bragarnik (representante del entrenador) donde comenzaron a conversar para llegar a distintos acuerdos con el objetivo de efectivizar la llegada del técnico de 51 años.