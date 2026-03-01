Los hinchas de Godoy Cruz asistieron al Feliciano Gambarte pese a los últimos resultados

Godoy Cruz recibió en el Feliciano Gambarte a Deportivo Madryn y los hinchas del Tomba, pese a que no están conformes con lo que viene haciendo el equipo, volvieron a decir presente.
Godoy Cruz jugó su segundo partido de local en el torneo de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn y sus hinchas volvieron a decir presente.
Con calor, y bastante humedad, los simpatizantes Bodegueros invadieron desde temprano las inmediaciones del estadio Feliciano Gambarte donde el equipo aún no ha podido ganar desde la reinauguración.
Algunos plantearon su disconformidad con el inicio que ha tenido el conjunto dirigido por Mariano Toedtli, pero no dejaron de alentar al Expreso.
Lucas Martínez, ex jugador de Godoy Cruz y actualmente dedicado a su escuela de fútbol en Luján, estuvo en el Gambarte alentando al Tomba y reconoció lo difícil que es jugar en la Primera Nacional.
Godoy Cruz anunció en las redes la nueva camiseta alternativa que los jugadores usaron este domingo ante Deportivo Madryn.
"Nueva cosecha, identidad intacta Entre la vid y el barrio nació nuestra historia. Hoy presentamos la nueva Piel Bodeguera: La esencia está en el detalle. Tecnología, estilo y carácter en cada textura", indicó la publicación.
Muy pronto estará a la venta en la web de Fiume y en La Tienda del Expreso.
El entrenador Mariano Toedtli, sorprendió con la lista de convocados ante Deportivo Madryn. Por primera vez fueron citados Gastón Gil Romero, ex Independiente Rivadavia que viene de jugar en el Audax Italiano de Chile, y Alex Rodríguez que viene a préstamo de Olimpo.
Además, la primera convocatoria del volante Juan Andrada quien retornó a Sarmiento de Junín.
La cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional sufrió una postergación por la medida de fuerza del fútbol argentino. El encuentro con Central Norte que debía jugarse el domingo 8 a las 18 en Salta quedó suspendido con fecha a confirmar.
De esta manera el Tomba volverá a jugar en la fecha 5 con Ferro en el Feliciano Gambarte. El partido se jugará el sábado 14 de marzo desde las 18.