Godoy Cruz juega ante Deportivo Madryn en el Feliciano Gambarte: hora, probables formaciones y TV

Godoy Cruz jugará este domingo desde las 17 ante Deportivo Madryn, en el Feliciano Gambarte, por la 3ra fecha del torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz recibirá este domingo a Deportivo Madryn, desde las 17.

Godoy Cruz jugará este domingo ante Deportivo Madryn en un partido correspondiente de la 3ra fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 17 en el Feliciano Gambarte. Este encuentro será la segunda presentación de local para el Tomba.

Tomás Pozzo uno.-
Tomás Pozzo viene de convertirle un gol a Defensores de Belgrano.

El árbitro designado para este compromiso entre el Tomba y el Aurinegro es Maximiliano Macheroni.

El Expreso ha tenido un buen arranque en este 2026. Viene de ser eliminado por el Deportivo Morón en la Copa Argentina en torneo de la Primera Nacional empató los dos partidos que disputó ante Ciudad de Bolívar de local y Defensores de Belgrano de visitante.

Godoy Cruz buscará quebrar la mala racha desde que volvió al Feliciano Gambarte donde no ganó en los diez partidos que disputó, donde acumula siete empates y tres derrotas.

Desde el 1 de septiembre del año pasado que no gana un partido. En aquella jornada, por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, venció 3-1 a Platense en condición de visitante.

convocados tomba.

Así llega Deportivo Madryn

Deportivo Madryn viene de caer 2-0 ante San Martín de San Juan en Caseros por Copa Argentina. El Aurinegro, equipo dirigido por Cristian Díaz, todavía no ha ganado en el torneo. En el debut perdió ante Colón y luego empató con Morón de local.

Ficha del partido Godoy Cruz vs. Deportivo Madryn y probables formaciones

  • Hora: 17
  • TV: LPF Play.
  • Árbitro: Maximiliano Macheroni
  • Estadio: Godoy Cruz

Godoy Cruz: Roberto Ramírez, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Lucas Alesandria y Juan Segundo Morán, Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Brian Orosco y Matías Ramírez; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Federico Recalde, Julián Cosi, Nazareno Solís; Mauricio Cuero, Nicolás Servetto y Luis Silba. DT: Cristián Díaz.

