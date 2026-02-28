Godoy Cruz juega ante Deportivo Madryn en el Feliciano Gambarte: hora, probables formaciones y TV

Godoy Cruz buscará quebrar la mala racha desde que volvió al Feliciano Gambarte donde no ganó en los diez partidos que disputó, donde acumula siete empates y tres derrotas.

Desde el 1 de septiembre del año pasado que no gana un partido. En aquella jornada, por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, venció 3-1 a Platense en condición de visitante.

convocados tomba.

Así llega Deportivo Madryn

Deportivo Madryn viene de caer 2-0 ante San Martín de San Juan en Caseros por Copa Argentina. El Aurinegro, equipo dirigido por Cristian Díaz, todavía no ha ganado en el torneo. En el debut perdió ante Colón y luego empató con Morón de local.

Ficha del partido Godoy Cruz vs. Deportivo Madryn y probables formaciones

Hora : 17

: 17 TV : LPF Play.

: LPF Play. Árbitro : Maximiliano Macheroni

: Maximiliano Macheroni Estadio: Godoy Cruz

Godoy Cruz: Roberto Ramírez, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Lucas Alesandria y Juan Segundo Morán, Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Brian Orosco y Matías Ramírez; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Diego Martínez; Federico Recalde, Julián Cosi, Nazareno Solís; Mauricio Cuero, Nicolás Servetto y Luis Silba. DT: Cristián Díaz.