"No podemos rescatar nada": la dura autocrítica de Roberto Ramírez tras la eliminación de Godoy Cruz

Una nueva derrota golpeó fuerte al mundo Godoy Cruz. La caída ante Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina le dio un nuevo cimbronazo al plantel que intenta salir a flote de lo vivido en los últimos meses en el Tomba.
Roberto Ramírez fue contundente sobre el mal presente de Godoy Cruz luego de caer ante Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina
Una nueva derrota golpeó fuerte al mundo Godoy Cruz. La caída ante Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina le dio un nuevo cimbronazo al plantel que intenta salir a flote de lo vivido en los últimos meses en el Tomba.
La última victoria de Godoy Cruz fue cuando aún militaba en la Primera División. En septiembre de 2025 se impuso por 3 a 1 en condición de visitante ante Platense por la séptima fecha del Torneo Clausura y desde allí no pudo volver a sumar de a tres. Tampoco pudo ganar en su casa, en el Gambarte desde que lo reestrenara en julio pasado.
Roberto Ramírez, capitán del Tomba, tomó la posta post derrota ante Deportivo Morón y fue contundente en su autocrítica y en el mal momento que atraviesa Godoy Cruz. "No podemos rescatar nada, tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos", comenzó diciendo el arquero en diálogo con Sifonazo Stream.
En ese sentido, Ramírez recogió el guante del bajo rendimiento que está teniendo el Expreso y aseguró que el equipo tiene que sobreponerse rápidamente en el encuentro del domingo, en el Feliciano Gambarte, ante Deportivo Madryn por la fecha 3 de la Primera Nacional. "Esta derrota dolió. Tenemos que hacernos cargo de esta situación, hablar adentro del vestuario. Hay que cambiar las cosas. Por suerte tenemos revancha el domingo y tenemos que ganar como sea".
Por último, Roberto Ramírez le destinó unas palabras al hincha de Godoy Cruz que el pasado partido de local, ante Ciudad de Bolívar, hizo sentir su disconformidad con el presente del Tomba. El arquero se sinceró con la gente y volvió a hacerse responsable como capitán del irregular arranque del equipo. "Pedirle disculpas a la gente por las actuaciones que hemos tenido, somos los responsables del arranque que estamos teniendo. Tenemos que dar vuelta la página", sentenció.
El próximo domingo 1 de marzo, desde las 17, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Madryn por la tercera fecha buscando volver al triunfo luego de 5 meses sin victorias.