"No podemos rescatar nada": la dura autocrítica de Roberto Ramírez tras la eliminación de Godoy Cruz

En ese sentido, Ramírez recogió el guante del bajo rendimiento que está teniendo el Expreso y aseguró que el equipo tiene que sobreponerse rápidamente en el encuentro del domingo, en el Feliciano Gambarte, ante Deportivo Madryn por la fecha 3 de la Primera Nacional. "Esta derrota dolió. Tenemos que hacernos cargo de esta situación, hablar adentro del vestuario. Hay que cambiar las cosas. Por suerte tenemos revancha el domingo y tenemos que ganar como sea".

Por último, Roberto Ramírez le destinó unas palabras al hincha de Godoy Cruz que el pasado partido de local, ante Ciudad de Bolívar, hizo sentir su disconformidad con el presente del Tomba. El arquero se sinceró con la gente y volvió a hacerse responsable como capitán del irregular arranque del equipo. "Pedirle disculpas a la gente por las actuaciones que hemos tenido, somos los responsables del arranque que estamos teniendo. Tenemos que dar vuelta la página", sentenció.

El próximo domingo 1 de marzo, desde las 17, Godoy Cruz recibirá a Deportivo Madryn por la tercera fecha buscando volver al triunfo luego de 5 meses sin victorias.