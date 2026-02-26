Lanús va por el Maracanazo en la final de la Recopa Sudamericana: hora y dónde verlo

Esta noche tendrá la oportunidad de consagrarse en el mítico Estadio Maracaná, en un clima que siempre es hostil y en una serie que está totalmente abierta.
Flamengo - Lanús: el presente de los equipos
Mauricio Pellegrino, entrenador de Lanús, será el encargado de conducir a su equipo a la cuarta estrella internacional luego de sumar la tercera en 2025 tras empatar sin goles contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y con una definición en los penales para el infarto.
El Granate suma 8 puntos en el Torneo Apertura, fruto de dos partidos ganados y dos empatados, mientras que cayó en una oportunidad. Tan solo han jugado cinco encuentros porque su calendario se vio alterado por los compromisos internacionales; de esta manera, el resto de la Liga Profesional ya está disputando la séptima fecha.
Por su lado, el Flamengo no está pasando su mejor momento porque, aunque son los vigentes campeones de la Copa Libertadores y del Brasileirão, apenas han sumado 4 puntos en tres presentaciones (un partido ganado, uno empatado y uno perdido).
Flamengo vs Lanús por la final de la Recopa Sudamericana en el Maracaná: hora y dónde verlo
La super final comenzará a partir de las 21.30, en el Estadio Maracaná de río de Janeiro, Brasil. El partido será transmitido por ESPN, además de la plataforma Disney+.
Probables formaciones de Flamengo - Lanús
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luís.
El árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, quien estará acompañado por Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como asistentes, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro y Andrés Nievas el quinto. Además contará con Andrés Cunha en el VAR, Miguel Araos (AVAR 1), Richard Trinidad (AVAR 2) y José Cabero (AVAR 3).
El colegiado dirigió en dos ocasiones a Lanús con sendos triunfos, con cinco goles a favor y uno en contra. En total, repartió cuatro tarjetas amarillas para el Granate.