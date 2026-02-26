Lanús va por el Maracanazo en la final de la Recopa Sudamericana: hora y dónde verlo

El Granate suma 8 puntos en el Torneo Apertura, fruto de dos partidos ganados y dos empatados, mientras que cayó en una oportunidad. Tan solo han jugado cinco encuentros porque su calendario se vio alterado por los compromisos internacionales; de esta manera, el resto de la Liga Profesional ya está disputando la séptima fecha.

Por su lado, el Flamengo no está pasando su mejor momento porque, aunque son los vigentes campeones de la Copa Libertadores y del Brasileirão, apenas han sumado 4 puntos en tres presentaciones (un partido ganado, uno empatado y uno perdido).

Lanus - Flamengo Se espera un partido tenso entre Flamengo y Lanús.

Flamengo vs Lanús por la final de la Recopa Sudamericana en el Maracaná: hora y dónde verlo

La super final comenzará a partir de las 21.30, en el Estadio Maracaná de río de Janeiro, Brasil. El partido será transmitido por ESPN, además de la plataforma Disney+.

Maracaná El mítico Estadio Maracaná albergará la final entre Flamengo y Lanús.

Probables formaciones de Flamengo - Lanús

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luís.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

El árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, quien estará acompañado por Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como asistentes, mientras que José Burgos será el cuarto árbitro y Andrés Nievas el quinto. Además contará con Andrés Cunha en el VAR, Miguel Araos (AVAR 1), Richard Trinidad (AVAR 2) y José Cabero (AVAR 3).

El colegiado dirigió en dos ocasiones a Lanús con sendos triunfos, con cinco goles a favor y uno en contra. En total, repartió cuatro tarjetas amarillas para el Granate.