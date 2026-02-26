De suplente a titular: las reflexiones de Franco Colapinto en su primera pretemporada en la F1

Franco Colapinto Franco Colapinto analizó su primera pretemporada.

Las reflexiones de Franco Colapinto en su primera pretemporada en la F1

Colapinto llegó a recorrer 650 kilómetros en un día en el circuito de Sakhir, en Baréin, mientras que Pierre Gasly también logró sumar un kilometraje igual de extenso y con tiempos que son competitivos. Esto deja entrever que Alpine, por fin, no estará último en las clasificaciones y que puede llegar a pelear en la parte alta de la zona media, un alivio para los fanáticos del argentino.

Es así que reflexionó sobre su primera experiencia como piloto titular: "Creo que la adaptación será clave en esta primera parte de la temporada. Al cambiar de pista, todo cambia: la forma de conducir, el despliegue. Ya veremos".

Más allá del trabajo que logró realizar en el monoplaza, continúa confiando en la importancia en sumar horas sobre el simulador de Alpine instalado en Enstone: "También tendremos que aprender mucho en el simulador antes de la carrera", mientras que advirtió: "Es difícil predecir nuestro rendimiento".

Los buenos resultados junto a su compañero de equipo permite soñar, pero siendo prudentes: "Creo que hay cuatro equipos bastante por delante, y el resto también están muy cerca. Tendremos que esperar a ver dónde estamos realmente en la Carrera 1".

Franco Colapinto - Pierre Gasly Franco Colapinto y Pierre Gasly pueden llegar a tener un gran 2026.

Colapinto está listo para el GP de Australia

Dejando la temporada del 2025 que fue muy mala para Alpine, nuevos horizontes se acercan: "Creo que me ayudó mucho llegar a la Carrera 1 con kilometraje", había dicho en Baréin. Mientras que se mostró contento con lo que se puede venir: "Estoy mucho más cerca de lo que los demás han estado aprendiendo y corriendo".

Además, realizó diferencias con el año pasado: "Creo que ya son unas ocho carreras en cuanto a kilometraje, así que ayuda mucho. Es algo que me faltaba el año pasado y el anterior, así que es un gran paso".

"Se siente diferente, por supuesto, respecto al año pasado, pero creo que el progreso es muy notable. De un día para otro, las cosas cambian y el coche es un poco más rápido y se siente mejor", explicó.

"Así que, de nuevo, creo que en unas cuantas carreras nos sentiremos incluso mejor que ahora y empezaremos a acostumbrarnos, a sentirnos más cómodos y, sobre todo, a ser más rápidos. Así que sí, creo que es demasiado pronto para comparar demasiado con el año pasado, pero sin duda está mejorando", concluyó Franco Colapinto cuando cada vez está más cerca de su debut en el GP de Australia.